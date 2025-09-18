Echipa naţională a României coboară în clasamentul FIFA. Pe ce loc se află în topul general

Echipa naţională de fotbal a României a înregistrat un regres în ierarhia mondială întocmită de FIFA, coborând trei poziții față de clasamentul precedent. Astfel, tricolorii ocupă în prezent locul 51, cu un total de 1.462,85 puncte, potrivit actualizării publicate joi, 18 septembrie.

Comparativ cu finalul anului trecut, când România se afla pe poziția 38, actuala clasare marchează un declin semnificativ. Evoluția negativă vine pe fondul rezultatelor slabe înregistrate în luna septembrie.

Mai întâi, echipa naţională a României a cedat clar în fața Canadei, scor 0-3, într-o partidă amicală disputată pe Arena Națională. Ulterior, într-un meci jucat în deplasare, România a făcut scor egal (2-2) cu Cipru, după ce a condus cu 2-0.

Aceste rezultate au afectat nu doar poziția în clasamentul mondial, ci și perspectivele de calificare la Cupa Mondială din 2026, care devin tot mai incerte.

În perspectiva preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, echipele naționale care vor înfrunta România se regăsesc pe următoarele poziții în clasamentul FIFA publicat recent:

Austria ocupă locul 22 la nivel mondial, cu un total de 1601,86 puncte, menținându-și poziția față de clasamentul anterior,

Bosnia și Herțegovina a coborât un loc, ajungând pe poziția 71, acumulând 1344,25 puncte,

Naționala Ciprului rămâne pe poziția 128, cu 1128,1 puncte,

San Marino se situează pe ultimul loc, 210, cu un punctaj de 733,23, fără modificări față de raportarea anterioară.

Naționala de fotbal a Spaniei a preluat conducerea în clasamentul mondial FIFA, marcând astfel o revenire notabilă pe prima poziție după o pauză de aproape 11 ani. Ultima dată când ibericii au ocupat acest loc a fost în 2014.

Formația antrenată de Luis de la Fuente traversează o perioadă excelentă, fiind neînvinsă în ultimele 22 de partide oficiale. Această serie de rezultate pozitive a contribuit decisiv la avansul din ierarhia mondială, unde Spania a detronat Argentina, lider timp de doi ani consecutivi.

Pe poziția a doua se află Franța, care urcă și ea în clasament, în timp ce Argentina coboară pe locul al treilea. Topul primelor cinci selecționate este completat de Anglia și Portugalia, informează fifa.com.