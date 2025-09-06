Sport Selecționerul Canadei: Aceasta este cea mai mare victorie în deplasare în Europa din istoria echipei







Selecționerul echipei naționale de fotbal a Canadei, Jesse Marsch, a declarat vineri seara, într-o conferință de presă, că victoria obținută în fața României, scor 3-0, pe Arena Națională, este „cea mai mare din Europa, din istoria fotbalului canadian”.

„Cred că este prima victorie pe care Canada o obține cu un adversar european în deplasare din 2009 încoace și, mai mult, cea mai mare obținută în Europa din istoria fotbalului canadian. Este o victorie specială pentru noi și un pas important în pregătirea echipei pentru Cupa Mondială de anul viitor. Mai avem însă mult de muncă pentru a ajunge la nivelul pe care ni-l dorim”, a declarat Jesse Marsch într-o conferință de presă după meci.

Antrenorul canadian a mai spus că echipa sa a avut un început de meci foarte bun, marcând rapid două goluri, și a reușit să dicteze ritmul jocului. „În a doua repriză am menținut același nivel de joc și schimbările tactice pe care le-am făcut au fost eficiente. Portarul Max Crepeau a avut intervenții decisive, dar a fost constant pe tot parcursul partidei”, a adăugat Marsch.

El a mai precizat că, deși echipa Canadei nu este considerată o forță mondială, jucătorii săi sunt dinamici, atletici și valorifică bine calitățile individuale. „Am respectat România și am avut un plan de joc clar. Știm cât de competitivi pot fi adversarii europeni și am abordat meciul cu seriozitate”, a completat selecționerul.

Întrebat despre selecționerul României, Mircea Lucescu, Jesse Marsch a spus: „Este un antrenor legendar. A fost o onoare să-l avem ca adversar astăzi și sper că, la 80 de ani, să se poată bucura de viața alături de familie, la fel cum sper și eu pentru mine în viitor.”

Canada a câștigat vineri seara, pe Arena Națională, meciul amical disputat împotriva României, cu scorul de 3-0. Golurile au fost marcate de Jonathan David (11), Ali Ahmed (22) și Niko Sigur (77). România va disputa următorul meci marți, în preliminariile Cupei Mondiale 2026, împotriva Ciprului, la Nicosia. Tricolorii trebuie să obțină un rezultat pozitiv pentru a-și păstra șansele de calificare la turneul final.