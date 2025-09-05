Sport România - Canada, ora 21.00. Meci amical pentru naționala lui Lucescu, în plină campanie de calificare la CM







România joacă, azi, pe „Arena Națională”, un meci amical contra reprezentativei din Canada, de la ora 21.00 (în direct la Antena 1). Este un test în urma căruia selecționerul Mircea Lucescu va putea evalua materialul de lucru pe care îl are la dispoziție în această toamnă. Naționala încearcă să ajungă la Campionatul Mondial din 2026, găzduit de SUA, Canada și Mexic.

Luni, 9 septembrie, „tricolorii” vor evolua în Cipru (ora 21.45, în direct la Prima TV), în campania de calificare la World Cup.

Întâlnirea dintre România și Canada este o premieră, pentru că cele două naționale nu s-au mai înfruntat până acum. „Pentru mine este un meci de pregătire, în care să îmi dau seama cum se adaptează atmosferei create la un meci la națională. Aici responsabilitatea este imensă, nu se compară cu ce se întâmplă la echipa de club sau în cupele europene. Prezența lor la națională trebuie să fie pozitivă, au o țară întreagă în spate”, a spus Mircea Lucescu în prefața partidei de diseară.

Selecționerul a mai afirmat că și-ar fi dorită să se preocupe doar de meciul cu Cipru. Care este vital pentru viitorul în actuala campanie de calificare. Dar, forțat de împrejurări, „Il Luce” a trebuit să se ocupe și de adversarul de diseară. „Aș fi preferat să nu joc, să pregătesc echipa o săptămână, întâlnim o echipă extrem de motivată, cu un program, o strategie, jucători din toate părțile, se pregătesc de participarea la Campionatul Mondial, pentru ei nu este un meci amical. Noi putem să încercăm alți jucători:”

România: Târnovanu - Rațiu, Ghiță, Burcă, Chipciu - A. Șut, M. Marin - D. Man, Stanciu, Mitriță - L. Munteanu Selecționer: Mircea Lucescu

Canada: Crepeau - Laryea, Cornelius, Waterman, Bassong - Buchanan, Eustaquio, Kone, Hoilett - J. David, Larin Selecționer: Jesse Marsch