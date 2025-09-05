International Copil de 11 ani, împușcat în Houston după o farsă







Un copil din Houston, SUA, a fost ucis în urma unei farse cu soneria. Julian Guzman, un băiat de 11 ani, a fost împușcat mortal weekendul trecut în cartierul Clinton Park. Autoritățile l-au reținut pe Gonzalo Leon Jr., un veteran al armatei americane în vârstă de 42 de ani, potrivit Departamentului de Poliție din Houston.

Conform anchetei, Julian și vărul său de 10 ani au părăsit sâmbătă seara o petrecere de familie, plictisiți de atmosfera destinată adulților, și au început să bată la uși, jucând „ding dong ditch”, o farsă populară pe rețelele sociale. Ajunși la locuința lui Gonzalo Leon Jr., cei doi au ciocănit în repetate rânduri, apoi au fugit.

Potrivit declarațiilor, Leon a ieșit din casă îmbrăcat în negru și a tras două focuri de armă, primul în sol, al doilea în spatele copilului. Suspectul a tras de lângă un semn de oprire, îndreptând pistolul spre Julian”, a explicat procurorul John Brewer. Lovit în spate, băiatul s-a prăbușit la pământ strigând după ajutor, însă rănile i-au fost fatale.

După incident, Gonzalo Leon Jr. a fost reținut și plasat în arest. Procurorii au cerut o cauțiune de un milion de dolari, susținând că bărbatul ar fi încercat să fugă, având asupra sa multe haine și cazându-se la un motel aflat la 30 de kilometri de domiciliu.

Avocatul său a respins acuzațiile, susținând că Leon și familia sa s-au mutat temporar din cauza presiunii mediatice. Judecătorul a menținut însă cauțiunea la un milion de dolari, respingând cererea de reducere la 100.000.

Ferparul lui Julian Guzman, publicat de Dignity Memorial, îl descrie pe acesta ca un copil plin de energie, care aducea lumină și bucurie în viețile celor din jur. Pasionat de fotbal, gătit și jocuri video, Julian era fascinat și de camionete, mașini personalizate cu suspensia coborâtă. Familia a transmis că el va fi amintit întotdeauna pentru zâmbetul cald și spiritul jucăuș.