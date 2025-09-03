Justitie Florin Bloju, implicat într-un conflict cu împușcături. Fostul luptător nu a stat pe gânduri







Florin Bloju, un cunoscut interlop, fost luptător care s-a bătut inclusiv cu Tolea Ciumac, dar și cu Zmărăndescu, a fost implicat într-o aplanare a unui conflict armat. Totul a pornit de la o brățara de aur.

Unul dintre cei implicați în scandal a povestit cu detalii cum s-a întâmplat. Totul a pornit de la o brățară din aur verde pe care un prieten de-al acestuia a pierdut-o la poker. ”A băgat el bani, și i-a pierdut și i-a spus fetei că îi aduce dimineață un milion că un milion atunci erau bani.

Dimineață când ne-am trezit l-am întrebat unde e mă brățara, păi am lăsat-o la Traian. Traian avea un bar care mai târziu s-a transformat în Genoveze. Lui Traian îi plăcea de noi. Fata vine și noi întrebăm: unde e brățara și ea ne zice că a luat-o Traian. Cum stăteam noi la masă și înjuram, apare Maharu.

Și ne întreabă: ce faceți mă? Și îi spunem că suntem supărați cu Traian. Păi dacă sunteți proști, duceți-vă la el acasă, ce să vă facă? Atâta ne-a trebuit să ne spună. Și apare și Florică Cioară, cel mai frumos bărbat din lume, și noi zicem hai la Traian acesta acasă să luăm brățara. Și mergem cu Biță și Florin, stătea la Răzoare acolo, unde stăteau doar milionarii.

Și sunăm și îi spunem că noi suntem. am venit să ne dai brățară. El ne-a amenințat că ne împușcă dacă nu plecăm de la poartă. Biță zice: bine, Traiane, și plecăm. Și când facem un scuar, cine era acolo: Traian cu pușca și cu cumnată-său.

Și a tras după noi. Noi am fugit că noi aveai cum să stai în fața glonțului. și i-am spus lui Faraonu. Și când cine apare? Generalul Nițu. Mă rog ne caută poliția pe toți”, a explicat cel care a fost implicat.

Acesta a adăugat că Bloju era extrem de respectat la acel moment. ”Traian îl respecta foarte tare pe Florin, pe Bloju. Când a auzit imediat a venit fiara, imediat și a făcut pace peste tot. A spus că suntem prietenii lui. Nu ne-a mai dat nicio brățară vă dați seama. Și a venit Bloju că altfel ne și aresta ne și împușca”, a mai explicat acesta.