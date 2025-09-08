Sport Ciudatul transfer al lui Adrian Mazilu la Dinamo. Hagi l-a refuzat înainte!







Transferul lui Adrian Mazilu la Dinamo București este una dintre cele mai comentate mișcări ale acestei perioade de mercato. Potrivit informațiilor Evenimentul Zilei, situația este mult mai complicată decât pare la prima vedere.

Adrian Mazilu (19 ani) a semnat cu Dinamo până în anul 2029, după ce ”câinii” le-au plătit celor de la Brighton 450.000 de euro pentru 40% din drepturile federative ale fotbalistului. La Dinamo, jucătorul va încasa un salariu de 8000 de euro lunar.

Fără minut jucat la echipa mare a ”Pescărușilor”, Mazilu a ales să revină în campionatul intern și să-și relanseze cariera. Chiar dacă impresarul său susține că jucătorul a refuzat mai multe oferte, inclusiv una venită de la CFR Cluj, situația pare să fi fost diferită, conform surselor autorizate Evz.ro.

Înainte să ajungă la echipa din Ștefan cel Mare, tânărul atacant a fost refuzat de două cluburi importante din Superliga: U Cluj și Farul Constanța.

Decizia celor două echipe a surprins lumea fotbalului, în special pentru că Gică Hagi, antrenorul și patronul Farului, este chiar omul care l-a lansat pe Mazilu în fotbalul mare și l-a vândut la Brighton în ianuarie 2024.

Potrivit surselor citate, U Cluj și Farul Constanța au analizat posibilitatea de a-l transfera pe Adrian Mazilu, dar au decis să renunțe din două motive majore:

Contraperformanțele sportive din ultimul an și jumătate – Jucătorul nu a confirmat așteptările nici în Anglia, nici la Vitesse

Salariul ridicat – Sumele solicitate pentru venirea lui Mazilu au fost considerate mult peste bugetele cluburilor interesate.

Cel mai surprinzător refuz a venit din partea Farului Constanța. Gică Hagi, cel care l-a format și l-a vândut la Brighton & Hove Albion, a decis să nu îl readucă pe Mazilu în lotul echipei sale. Decizia ridică semne de întrebare, mai ales că Hagi a fost principalul promotor al carierei tânărului fotbalist.

Conform informațiilor obținute de Evenimentul Zilei, tehnicianul Farului a considerat că Mazilu nu se află în forma necesară pentru a ajuta echipa și că salariul nu poate fi susținut în acest moment de clubul din Constanța.

După ce a fost refuzat de U Cluj și Farul, Dinamo București a profitat de ocazie și a reușit să ajungă la un acord pentru aducerea lui Adrian Mazilu. Oficialii clubului au decis să mizeze pe potențialul pe termen lung al fotbalistului de 18 ani, sperând că acesta își va putea relansa cariera sub comanda noului staff tehnic.

Dinamo caută să-și întărească lotul pentru lupta la play-off, iar Mazilu ar putea deveni una dintre surprizele acestui sezon, dacă va reuși să își recapete forma care l-a consacrat la Farul.

Chiar dacă ultimele două sezoane au fost sub așteptări, Mazilu rămâne un jucător tânăr, cu calități tehnice și viteză peste medie, iar Dinamo pariază pe revenirea sa. Totuși, presiunea este uriașă: