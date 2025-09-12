Sport

Gheorghe Hagi nu vrea să lucreze cu un om-cheie din FRF. Condiția pusă la negocieri

Gica Hagi. Sursa foto Youtube
Gheorghe Hagi (60 de ani) este marele favorit pentru a-i lua locul lui Mircea Lucescu pe banca echipei naționale. „Regele”, care s-a retras la finalul sezonului trecut, din antrenorat, este tentat să preia prima reprezentativă, chiar dacă situația pe care o traversează „tricolorii” este foarte proastă.

Gheorghe Hagi ar fi pus o condiție fundamentală anul trecut, la negocierile cu Răzvan Burleanu

Fostul mare decar a mai avut ofertă pe masă pentru a deveni selecționer. Ultima dată, anul trecut, după ce România a participat la Campionatul European și s-a despărțit de Edi Iordănescu. Hagi ar fi pus o condiție esențială pentru a accepta: concedierea de la FRF a lui Mihai Stoichiță.

Amănunt dat din culise de fostul portar al echipei naționale, Florin Prunea. „Data trecută de ce nu a venit? A primit o ofertă și nu a acceptat-o. Hagi a fost și la Federație, îi făcuseră și meniul, a fost întrebat și ce vrea să mănânce la prânz. A spus: Ăla afară, ăla afară. Își făcuse echipa, iar Mihai Stoichiță era primul out”, a spus Prunea pentru iamsport.

Mihai Stoichiță

Mihai Stoichiță. Sursa Foto: Arhiva EVZ

Deocamdată, Lucescu rămâne selecționer

În cele din urmă, discuțiile cu Răzvan Burleanu nu au dus nicăieri, „Regele” a refuzat și locul a fost ocupat de Mircea Lucescu. „Il Luce” s-a întâlnit cu șeful de la Casa Fotbalului, după eșecul cu Canada (0-3) și egalul cu Cipru (2-2) din preliminariile Campionatului Mondial. Situația nu s-a lămurit, așa că actualul selecționer rămâne pe poziție.

El a spus că este gata să se dea la o parte în cazul în care ar fi decis să preia naționala. Dar, l-a avertizat că nu-și va permite să rateze. Adică să nu califice echipa la turneul final din SUA, Mexic și Canada.

Varianta celor două meciuri de baraj

Prima reprezentativă are șanse foarte mici să mai termine grupa de calificare pe locul al 2-lea, pentru a mai ajunge la baraj. Așa că varianta este cea a traseului din Liga Națiunilor. „Tircolorii” și-au câștigat grupa și vor disputa două partide de baraj.

 

