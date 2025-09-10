Sport Gică Hagi, favorit să-i ia locul lui Mircea Lucescu. Coincidențe stranii care ar putea să repete marele coșmar al Regelui







Gheorghe Hagi (60 de ani), revenire pe banca echipei naționale. O variantă despre care s-a vorbit, în ultimii ani, de fiecare dată când postul a rămas liber. Deocamdată, „tricolorii” au selecționer, dar scandalul din jurul lui Mircea Lucescu este uriaș, după eșecul cu Canada (0-3) și egalul din Cipru (2-2).

Naționala a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026 din preliminarii. Mai există o șansă, meciurile de baraj de pe traseul câștigătoarelor de grupă din Liga Națiunilor. Așa că marea întrebare e legată de cine va fi selecționer la cele două mari bătălii: semifinalele play-off-ului și finala.

Va ceda Lucescu și va demisiona? Va fi dat afară de oficialii FRF? Sau va continua. Ultima variantă pare cel mai puțin probabilă. Deja, în culise se vorbește despre Hagi. „Regele” l-a lăsat pe banca Viitorului pe Ianis Zicu și a luat o pauză, după ani de uzură psihică și fizică. Azi, Gică Popescu a vorbit despre posibilitatea unei mari reveniri la națională.

„Cred că este prima variantă, în eventualitatea în care Mircea ar pleca de la națională. Cred că Gică Hagi este prima variantă”, a spus „Baciul” la Digi Sport.

Lucescu însuși a spus că e dispus să se dea la o parte pentru Hagi. „Dacă poate să vină, cu cea mai mare plăcere mă dau la o parte. Gică trebuie să calculeze că nu are voie să facă nicio greșeală. Eu pot să mai fac, dar el nu mai are voie să mai facă.”

Avertismentul lui „Il Luce” este esențe problemei naționalei. Cu un fond mediocru de jucători, fără perspective de creștere, misiunea calificări la Mondial pare imposibilă pentru orice antrenor din lume. Hagi a mai refuzat naționala în repetate rânduri. Acum, dacă va accepta, va fi nevoit să iasă din acționariatul Farului Constanța, pentru a nu fi în conflict de interese.

„Regele” a avut o experiență traumatizantă la națională, în scurtul mandat din 2001. Și există similitudini cu ce se petrece acum. În 2001, el s-a retras de pe teren și a preluat la câteva săptămâni prima reprezentativă, abandonată de Loți Boloni. Care semnase cu Sporting Lisabona. Era plină campanie de calificare la CM din 2002 găzduit de Japonia și Coreea de Sud. România nu mai avea șanse să câștige grupa, locul 1 fiind al Italiei. Miza era locul secund, care ducea la baraj.

Și Hagi a ajuns, după 2-0 cu Ungaria și 1-1 cu Georgia, la marea dublă cu Slovenia. România avusese noroc la tragerea la sorți pentru că picase cu cel mai slab dintre adversarii posibili. „Tricolorii” au pierdut în deplasare cu 1-2 și au remizat în Ghencea, 1-1. Două meciuri în care românii au dominat 170 din 180 de minute. În care ocaziile au curs la poarta slovenilor. Ex-iugoslavii au mers la turneul final, Hagi a demisionat și a rămas cu eșecul pe care îl va duce tot timpul în spate.

Acum, naționala mai are de disputat trei meciuri în preliminarii: cu Austria (acasă, 12 octombrie), cu Bosnia (în deplasare, 15 noiembrie) și cu San Marino (acasă, 18 noiembrie). Toate, meciuri fără miză.