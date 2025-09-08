Sport România, drum plin de obstacole către Mondial. Cu cine ar juca tricolorii în meciurile de baraj







România are șanse foarte mici să participe la Campionatul Mondial din 2026 găzduit de SUA, Mexic și Canada. În primul rând, situația din Grupa H a preliminariilor este una proastă.

Ierarhia arată astfel: 1. Bosnia (4 meciuri, 12 puncte), 2. Austria. (3, 9), 3. România (4, 6), 4. Cipru (4, 3), San Marino (5, 0). Naționala pregătită de Mircea Lucescu joacă, mâine seară, de la ora 21.45 (în direct la Prima TV), la Nicosia, împotriva Cipriului.

Apoi, mai are de disputat confruntările cu: Austria (12 octombrie, pe teren propriu), Bosnia (15 octombrie, deplasare) și San Marino (18 octombrie, acasă).

Matematic, există șanse ca „tricolorii” termine pe locul al 2-lea al grupei, dar teoretic, acest eveniment pare improbabil. Ocupanta primei poziții merge direct la turneul final, locul secund dispută un meci de baraj.

Pentru națională mai există o variantă, cea a calificării pe traseul din Liga Națiunilor. Acolo unde oamenii lui „Il Luce” și-au câștigat grupa. Pe acest culoar, în semifinale, România are mari șanse să dea peste Italia. Ar fi vorba despre un singur meci, pe care prima reprezentativă l-ar disputa pe terenul peninsularilor. Alți posibili adversari ar fi Ucraina sau Turcia. Calculele, făcute de un supercomputer al celor de la Football Meets Data, sunt valabile în cazul în care oricare echipă națională nu ajunge la World Cup din preliminarii.

La Campionatul Mondial de anul viitor se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe, în timp ce în play-off ajung cele 12 ocupante de loc 2 + 4 cele mai bune câștigătoare de grupă din Liga Națiunilor care nu vor termina pe primele două locuri în preliminarii.

Atmosfera în sânul echipei naționale este foarte proastă, după eșecul categoric din meciul cu Canada, scor 0-3. Selecționerul Mircea Lucescu a devenit o țintă publică nu numai din cauza jocului medicoru, și și al declarațiilor de la final. „Il Luce” a spus că cele două echipe au fost la egalitate, dacă se elimină golurile marcate de „tricolori”. Iar el este mulțumit de ce a văzut pe teren.