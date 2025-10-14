Nicușor Dan: „Atât timp cât Ucraina rezistă, Republica Moldova nu este amenințată militar

Republica Moldova. Atât timp cât Ucraina rezistă, Republica Moldova nu este amenințată militar. Declarația a fost făcută de președintele României, Nicușor Dan, într-un interviu acordat pentru Protv.ro, respingând posibilitatea unui atac al Federației Ruse asupra Republicii Moldova. Șeful statului român a explicat că poziția geografică a țării noastre și contextul actual de securitate o protejează de o eventuală agresiune.

„Republica Moldova are doar doi vecini: Ucraina și România. Din fericire, Ucraina rezistă. Moldova nu se poate accesa din direcția asta și cu atât mai puțin din direcția României, care este țară membră NATO. Atâta timp cât Ucraina rezistă, acest pericol nu există”, a declarat președintele român.

Întrebat dacă România ar putea interveni pentru a apăra cetățenii din Republica Moldova în cazul unei agresiuni, provocări sau a apariției așa-numiților „omuleți verzi”, președintele României a exclus o astfel de situație, subliniind că riscul este inexistent în prezent.

Nicușor Dan a adăugat că un risc mai mare ar fi existat doar în situația în care alegerile parlamentare din Republica Moldova ar fi fost câștigate de forțele proruse.

„Dacă, cumva, ar fi câștigat forțele proruse alegerile parlamentare, atunci ele ar fi permis o întărire a micuței forțe armate, de cam o mie de persoane, care este acum în Transnistria. Dar așa, Moldova, atâta timp cât Ucraina rezistă, nu are niciun fel de amenințare”, a reiterat Nicușor Dan.

Săptămâna trecută, șeful Statului Major al Apărării din România, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat că România ar putea ajuta Republica Moldova în cazul unui atac armat din partea Rusiei, în baza legii care obligă statul român să-și protejeze cetățenii, inclusiv pe cei aflați peste hotare.

„Armata Română ajută Republica Moldova și Armata Republicii Moldova pentru a-și dezvolta capacitatea defensivă corespunzătoare. Avem foarte multe programe de instruire în comun. Avem foarte multe programe de dezvoltare a capabilităților”, a precizat Gheorghiță Vlad într-un interviu acordat Euronews România.

Generalul a precizat că România este pregătită să sprijine militar Chișinăul „cu absolut tot” în cazul unui atac și că o eventuală implicare ar putea include și cooperarea cu NATO, dat fiind statutul României de stat membru al Alianței Nord-Atlantice.

Statul Major al Apărării din România a mai subliniat că țara dispune de „instrumente politice, militare și de altă natură” pentru a sprijini Republica Moldova și, mai ales, pe cetățenii români care locuiesc pe teritoriul acesteia.

Totodată, Gheorghiță Vlad s-a arătat convins că Rusia nu va lansa un atac militar, însă a atenționat asupra pericolului prezentat de războiul hibrid purtat de Moscova în regiune.