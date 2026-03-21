Rapid București joacă în deplasare cu Viborg în primul meci din sferturile EHF European League

Rapid București. Sursă foto: Facebook
Rapid București joacă în deplasare împotriva formației daneze Viborg HK, sâmbătă, de la ora 19:00, în prima manșă a sferturilor de finală din EHF European League la handbal feminin. Partida marchează startul unei duble decisive pentru calificarea în Final Four.

Rapid București, duel important în Danemarca

Formația din București are în față un adversar puternic, iar meciul tur se dispută pe terenul echipei Viborg. Rapid mizează pe aportul uneia dintre cele mai importante jucătoare din lot, Estavana Polman, aflată pe locul trei în clasamentul marcatoarelor competiției, cu 50 de goluri.

De partea cealaltă, Viborg se bazează pe Marielle Martinsen, liderul ofensiv al echipei daneze, care a înscris până acum 47 de goluri.

Rapid București luptă pentru Final Four

Sferturile de finală reunesc opt formații din șase țări, iar printre acestea se regăsesc atât echipe cu experiență, cât și surprize ale sezonului. În competiție se află și deținătoarea trofeului, Thüringer HC, campioana Germaniei, dar și formația franceză JDA Bourgogne Dijon, ocupanta locului trei în sezonul precedent.

Creierul ar putea folosi o cale secretă pentru a genera conștiința, sugerează oamenii de știință
Misterul dispariției Ameliei Earhart ar putea fi rezolvat. Un pilot spune că i-a găsit avionul

În celelalte confruntări, Thüringer întâlnește echipa daneză Nykøbing, în timp ce Dijon joacă împotriva croatelor de la Lokomotiva Zagreb. De asemenea, un duel integral maghiar are loc între Mosonmagyarovari KC și Esztergom.

Rapid București. Sursă foto: Facebook

Programul sferturilor de finală

Meciurile din această fază se desfășoară în sistem tur-retur, după următorul program:

Prima manșă – 21/22 martie 2026

  • Loc 2 Grupa B vs Loc 1 Grupa A
  • Loc 2 Grupa A vs Loc 1 Grupa B
  • Loc 2 Grupa D vs Loc 1 Grupa C
  • Loc 2 Grupa C vs Loc 1 Grupa D

Manșa secundă – 28/29 martie 2026

  • Loc 1 Grupa A vs Loc 2 Grupa B
  • Loc 1 Grupa B vs Loc 2 Grupa A
  • Loc 1 Grupa C vs Loc 2 Grupa D
  • Loc 1 Grupa D vs Loc 2 Grupa C

Confruntările din această etapă aduc față în față campioane naționale, echipe considerate favorite și formații care au surprins în acest sezon. Dublele manșe vor stabili cele patru echipe care vor ajunge în Final Four-ul European League, acolo unde se va decide câștigătoarea trofeului.

Cum a fost tras pe dreapta Nicolae Ciucă. Fostului premier i s-a făcut scârbă de combinațiile din jur
Liderii Opoziției, George Simion și Călin Georgescu, controlați de sistem. Care e marele obiectiv
Silviu Mănăstrie: Cum și-a confecționat Ilie Bolojan imaginea de primar imaculat. Dedesubturile afacerilor din Oradea

