Horoscopul lui Dom’ Profesor, 11-12 octombrie 2025. Descoperirea Americii

Pe 11 octombrie s-au născut Eleanor Roosevelt, Francois Mauriac, Bobby Charlton, Şt. O. Iosif, Ion Dacian, Hadrian Daicoviciu, Iorgu Iordan, Catrinel Dumitrescu, Dan Piţa, Olga Tudorache, iar pe 12 octombrie s-au născut Luciano Pavarotti, Aleister Crowley, Constantin Karadja, Alexandru Zub, Daniela Gyorfi.

În calendarul creștin-ortodox, pe 11 octombrie, sunt Sfinții Ap. Filip, unul dintre diaconi, Teofan Mărturisitorul, episcopul Niceei. Iar pe 12 octombrie sunt Sfinţii: Prov, Tarah, Andronic şi Cosma din Maiumei.

"Evenimentul Zilei" de acum 533 de ani, la 12 octombrie 1492, a fost că genovezul Cristofor Columb a ajuns, după o grea traversare a Atlanticului, la insula Watling (San Salvador din arhipelagul Bahamas). Această dată este considerată „descoperirea Americii”.

Genovezul avea o „hartă secretă” făcută la Amsterdam după o anexă la „Imago Mundi” a cardinalului Pierre d’Ailly, carte rară şi importantă scrisă cu aproape o sută de ani mai înainte. Acolo, în volumul cardinalului francez erau şi liste de câte alimente erau necesare până în Indiile de Vest. Cardinalul estima la trei săptămâni durata drumului. Au fost patru şi ceva... Pentru că, trebuie să fim drepţi, Columb a fost convins că a juns în... India, în Asia.

De fapt America a mai fost descoperită de mai multe ori în cursul istoriei, probabil prima dată de egipteni pe vremea lui Ramses al II-lea, circa două milenii jumătate înaintea lui Iisus Hristosul.

În anul 1001 Red Er’k, Eric cel Roşu, ajunge pe coastele Americii şi se încaieră cu „pieile roşii”, cel mai probabil cu huronii. Şi astăzi se mai descoperă pe întinsul Americii tăbliţe de piatră înscrise cu rune, scrierea vikingilor.

Dar tehnologia navală nu permitea traversări în siguranţă şi transportarea de mari canităţi de materiale şi colonişti. Atât egiptenii cât şi vikingii dispuneau de nişte bărci mari, fără punte... şi atât şi doar curajul nebunesc al navigatorilor i-a dus pe coastele noului continent.

Cum au ajuns vikingii, care aveau doar o „barcă lungă”, fără punte, să traverseze oceanul cel rău şi furtunos, să ajungă în America? Erau ei cei mai buni navigatori ai timpului, de un curaj ieşit din comun, chiar puţin nebuni. „Bersek” cum îşi spuneau! Dar erau limitaţi de provizii, de apă şi de bere. Apa se împuţea după câteva zile şi apoi cine bea apă ca să se îmbolnăvească? Toată lumea nordică bea bere călduţă! Dar şi berea se trecea după cinci zile şi nu mai putea să fie băută! Totuşi, Eric cel Roşu a avut la dispoziţie o bere care nu s-a stricat nici după o lună de zile şi astfel a permis traversarea Atlanticului.

Iarăşi o să vă spun o poveste adevărată, dragi lupi, padawani şi hobbiţi. Am auzit-o în Finlanda, la Helsinki, Mi-a spus-o gazda mea, sociolog de mare renume. Soţia lui era prim-violonistă la celebra orchestră a filarmonicii oraşului Helsinki. Acolo am auzit cel mai fabulos concert de muzică nordică, Sibelius şi Grieg, sub bagheta magică a lui Ole Kristian Ruud. Nordicii, finlandezii, mai ales, sunt greu de urnit, greu de încântat. Dar explozia de bucurie şi aplauzele de la sfârşitul concertului întreceau orice reacţie a publicului de pe un stadion din America Latină. Iar sângele meu daco-latin a dat în clocot. Am urlat şi am aplaudat cât un rând întreg de finlandezi!

Când am ajuns „acasă”, gazda mea, Pekka, stâncă în finlandeză, şi cam aşa este, că are doi pe doi metri, chiar cu ochelari şi savant ce este, tot te trecea un fior pe spate când se apropia de tine. Dar este cel mai bun, blând şi atent soţ pe care l-am văzut în viaţa mea. O roagă frumos pe soţia lui, dacă nu este prea obosită, să ne facă o bere „Inga” ca să sărbătorim succesul concertului. În unele case de finlandezi berea se mai face tradiţional, în casă, iar sociologul respecta cu sfinţenie tradiţia.

„Inga”, ce este o bere „Inga”? Îl întreb pe Pekka. Finlandezul şi-a luat ochelarii de la ochi ca să-i ştergă şi încă odată m-au uimit ochii lui de nordic de un albastru ca oţelul, chiar dacă privirea era evident mioapă. Pekka are zece dioptrii. Zâmbeşte către mine, unde bănuia că sunt, fără ochelari era orb ca o cârtiţă. Şi începe o poveste, care pe scurt o s-o vă spun şi eu, la rândul meu, domniilor voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi.

Inga a fost o fetişcană iubăreaţă de pe vremea lui Eric cel Roşu, adică de acum o mie de ani. Locuia în „casa lungă” a regelui, împreună cu încă o sută de oameni, căţei, vaci, oi, capre! Prerogativele regelui erau că stătea lângă, mai aproape de focul aprins în mijlocul casei şi că avea nişte slujitori care nu lăsau căţeluşii să-l lingă la gură când regele era beat mort! Comunismul scandinav, produs de înţelepciunea supravieţuirii împotriva naturii foarte ostile! Şi regele mai avea un prerogativ, putea să-i poruncească Ingăi să facă bere călduţă!

Berea era făcută, Inga doar o punea într-un ceaun mare, la foc mic, ca să se încălzească. Şi supraveghea lichidul amestecând cu o lingură de mesteacăn, ca berea să se încălzească omogen. Din când în când, sorbea din lingură ca să vadă temperatura. În restul timpului Inga putea fi găsită, împreună cu câte un flăcău, înfăşuraţi într-o blană imensă de urs polar. Nu se ştie ce făceau acolo că blana îi acoperea în totalitate!

Într-o bună zi Eric cel Roşu îi porunceşte Ingăi să pregătească bere cât pentru trei drakkaruri, pentru că plecau în expediţie. Zis şi făcut, berea a a fost pusă în oale de ceramică, sigilate şi în ploşci din piele de capră.

Drakkarurile pornesc. După două zile nimeresc într-o ceaţă să o tai cu cuţitul. Numai semnalele din cornuri împiedicau „bărcile lungi” să se ciocnească. După cinci zile de ceaţă situaţia devine serioasă. Era termenul de timp până la care rezista berea. Dar, minune, berea este bună şi limpede şi după a şasea zi, şi după o săptămână şi după două săptămâni!

Eric cel Roşu se întoarce acasă şi cere să fie adusă Inga. „Ce ai făcut cu berea?” întreabă regele. Inga tace cu încăpăţânare şi ridică năsucul în sus a sfidare. Bunul rege se apropie de fetişcană, scoate un inel de mare preţ de pe degetul lui şi îl dă fetei. Să ai de zestre şi să te măriţi bine, inelul face cât un drakkar, l-am adus din Sud, dar spune-mi cum ai făcut ca berea să nu se strice aproape o lună de zile? Inga este o vikingă adevărată, mulţumeşte pentru inel şi spune că este un secret al femeilor, dar dacă regele vrea, poate să-i facă bere de trei luni de zile!

Cu berea lui Inga, care rezista trei luni de zile, Eric cel Roşu s-a putut aventura în expediţii din ce în ce mai lungi. Aşa a ajuns în America!

Am băut bere „Inga” făcută de Kirsi, soţia lui Pekka şi pot să spun că a fost cea mai bună bere pe care am băut-o vreodată. Este pasteurizată, am întrebat, ca prostul. Finlandezii au râs de s-au înecat. Nu am înțeles de ce...

Nici astăzi nu-mi explic, dar mai am timp să înțeleg, cât mâine mai este o altă zi !

BERBEC O parte din zodie se pregăteşte pentru cumpărături. Programul se tot schimbă în acest weekend, dar nu lăsa treburile importante pentru nimicuri urgente. O zi aglomerată, cu o seară plăcută.

Sâmbătă informaţiile contradictorii creează dileme. Conjunctura astrologică iţi indică sa nu te repezi sa tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru ca lucrurile se vor lămuri, ca de la sine. Cu dragostea stai bine, dar poţi sta şi mai bine dacă eviţi reproşurile şi discuţiile în contradictoriu.

Duminică, lucruri aproape fără importanţă, detalii cotidiene iţi vor arăta că eşti un norocos şi un rasfăţat în cursa vieţii. Sigur, dacă nu iei în consideraţie mofturile capricioase ale... unor persoane, ştii tu care! Pe total, însă, aproximativ doua zile bune.

TAUR Eşti avantajat de conjunctură în domeniul relaţiilor sociale. Cu toate că nu eşti încântat de ce se întâmplă în acest weekend, eforturile făcute până acum încep să-şi arate rezultatele.

Weekendul te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi. Cu rudele, de exemplu. O veste te influenţează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil.

Duminică nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni. Nu te repezi imediat ce auzi o intrigă. Uneori, adeseori poate, Taurii ascultă pe primul venit fără să mai verifice.

GEMENI Poţi să spui că din cauza amorului eşti foarte distrat. Este o scuză bună pentru acest weekend, când scapi aproape orice din mână. Cei neîndemânatici au, însă, noroc la dragoste!

Sâmbătă, singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la incidente, poate chiar accidente.

Duminică, din nou ai de ales între mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi in amănunte, în analize şi reacţionezi superficial.

RAC O întâlnire neaşteptată îţi aduce amintiri dulci-amare şi regrete târzii. Ai greşit oare, atunci? Ce o să zică, acum? Este prea târziu? Poate că da, poate că nu, dar eşti dator să încerci!

Sâmbătă o veste bună urmată de o pierdere, sau mai curând rătăceşti un lucru, sau ai impresia că ai uitat ceva. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar.

Duminică, poate la un film, nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni! Duminică seara se poate să ai de luat o decizie. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi daca vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău, de familie, prieteni şi rude.

LEU În acest weekend totul pare că merge bine! Fie că este vorba de o călătorie de aprovizionare, una de pălăcere, fie de cămin, de casă. Dar... în viaţa ta există întotdeauna un "dar"!

In acest weekend probabil că trebuie să faci ceva cumpărături. Veşti de departe, vezi de e-mail-ul, reţeaua de socializare sau mai prozaica cutie de scrisori.

Duminică, posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. În registrul mediu spre neinteresant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă, dar păzeşte-ţi „teritoriul”!

FECIOARĂ Domeniul sentimental e avantajat de stele în acest weekend, aşa că zâmbeşte şi poartă-te frumos cu cei din jurul tău! Poţi să le faci şi ceva bun de mâncare, sau un dulce ceva mai elaborat.

Sâmbătă ai ocazia să-ţi îndeplineşti o dorinţă mai veche. Dorinţele tale sunt la fel de legitime ca şi ale celor din jur, ale prietenilor şi familiei. Eşti puţin mai încăpăţânat decăt de obicei, dar asta poate fi şi o dovadă de personalitate.

Duminică întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, o nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi.

BALANŢĂ Comunicarea suferă, Mercur nu este în toane bune. Nu te enerva dacă vezi că nu te faci înţeles. Diplomaţia este dificilă, dar poţi să aplici şi tu măcar cunoştiinţele de bază.

Sâmbăta îţi este favorabilă, dar nu trebuie să-ţi supraapreciezi forţele. Stai acasă sau învârteşte-te prin apropiere. Perioada este, de asemenea, favorabilă pe plan emoţional pentru începerea unor proiecte saurelaţii noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii.

Duminică este dedicată micilor aranjamente în camera, căminul, apartamentul, peştera, casa, vila, palatul tău. Unde locuieşti. Puţină curăţenie şi puţină ordine... atât, restul - odihnă şi relaxare!

SCORPION Astăzi nu te lăsa influenţat şi impresionat. Continuă pregătirile şi programul de weekend aşa cum l-ai stabilit. Mai multă responsabilitate nu a stricat nimănui, iar familia ta e pe primul loc!

Sâmbătă, probabil una sau câteva surprize plăcute. Sufletul tău bun te împinge azi spre facerea de bine şi ajutorarea prietenilor. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită. Ei, uneori eşti zgârcit şi zgârie-brânză aşa că nu te sfătuiesc eu ce să faci!

Duminică, norocul iti este prietenul cel mai bun, care te ajuta să treci peste obstacole si dificultaţi fara sa faci prea mult efort. Dar atenţie la ce-ti doreşti!

SĂGETĂTOR Cumpărături de weekend. Nu reuşeşti să te încadrezi în bugetul tău. Ai probleme cu banii. Toate s-au scumpit pe nesimţite. Trebuie să renunţi la ceva şi nu ştii la ce... dă cu banul!

Sâmbătă, armonia si echilibrul Cosmosului te ajuta sa-ti intelegi mai exact propria personalitate, limitele, calitaţile şi drumul pe care sa-l urmezi.

Duminică - lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul astăzi degeaba - rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci! Distrează-te sau odihneşte-te, nu te mai tortura cu gânduri fixe şi păguboase.

CAPRICORN În weekend eşti vulnerabil la capricii scumpe. Atenţie la cumpărăturile de lucruri care nu îţi trebuie neapărat, dar te încântă, fie că sunt „drăguţe” fie că sunt „unicat”, fie la „promoţie”!

Sâmbătă nu te împărţi în mai multe direcţii odată. Stabileşte o ordine de priorităţi şi respect-o!

Duminică ideile tale sunt constructive şi chiar au un sâmbure de entuziasm şi optimism. Nu pleca urechea la scenariile catastrofice şi la pesimiştii de serviciu!

VĂRSĂTOR Totodată mai calm şi mai activ decât de obicei, poţi să rezolvi astăzi unele lucruri casnice întârziate, sau să aplanezi conflicte. Nu te lăsa încărcat cu sarcini suplimentare de weekend...

Sâmbătă îţi stăpâneşti bine pornirile şi emoţiile. O veste sau o întâlnire îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Amintirile dor, uneori, dar constaţi că nu aşa de tare şi reflectezi că şi emoţiile se cicatrizează.

Duminică eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine.

PEŞTI Dumnezeu te ajută, dar nu îţi bagă în traistă! Astăzi aplici practic vechea vorbă populară. Este singura modalitate prin care poţi să-ţi atingi obiectivele tale tactice din acest weekend!

Nimic foarte rău în acest weekend! În această perioadă, mai ale sâmbătă, trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci.

Duminică, stelele te favorizeaza in achizitionarea unor obiecte de imbrăcaminte de sezon pe care o să le porţi cu placere, pentru ca iţi stau bine. Neapărat să fie din lână de calitate, evită porcăriile din plastic. Şi pielea este acceptabilă, dar atenţie să nu fie tot plastic cu miros artificial de piele!