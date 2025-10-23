Alimentarea cu gaz, oprită în zeci de imobile din Mioveni. Aproape 300 de persoane, evacuate preventiv

Alimentarea cu gaz a fost oprită joi în 26 de imobile din orașul Mioveni, după verificările făcute de pompieri și echipele firmei de distribuție. Aproape 300 de persoane au fost evacuate preventiv, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș.

Reprezentanții ISU Argeș au transmis că aproximativ 14 echipaje de pompieri din subunitățile de intervenție ale județului, împreună cu echipe ale distribuitorului de gaz, se află în teren și asigură măsurile specifice de siguranță.

Potrivit sursei menționate anterior, au fost verificate 33 de locații, iar în 26 dintre acestea s-a decis oprirea alimentării cu gaz. În urma verificărilor, aproximativ 275 de persoane și cinci animale au fost evacuate preventiv din zonele unde au fost semnalate incidente. Aceeași sursă a precizat că, în urma verificărilor, nu au fost găsite persoane rănite.

Prefectul județului Argeș, Ioana Făcăleață, a declarat anterior că mirosul puternic de etilmercaptan a provocat panică în orașul Mioveni.

„Reprezentanţii Transgaz au pus în funcţiune o nouă staţie de reglare-măsurare, iar în urma acestei operaţiuni s-a produs o supraodorizare a gazului, ceea ce a determinat perceperea chiar şi a celor mai mici scăpări din conducte. Gazul natural este, în mod normal, inodor (fără miros), iar adăugarea etilmercaptanului este o măsură de siguranţă necesară pentru depistarea eventualelor scurgeri. (...) Mirosul a fost resimţit în peste 50 de blocuri din Mioveni”, a spus aceasta.

Prefectul județului Argeș a afirmat că supraodorizarea peste limita legală, de aproape opt ori mai mare, a făcut ca și cele mai mici scăpări de gaz să fie percepute mult mai intens. Ea a adăugat că, deși în teren nu au fost identificate pierderi majore, au fost luate toate măsurile preventive pentru siguranța cetățenilor.

„Am dispus măsuri de evacuare preventivă a cetăţenilor şi a circa 600 de elevi de la Liceul 'Iulia Zamfirescu', iar alimentarea cu gaze a fost oprită în toate zonele unde s-au înregistrat sesizări. Imediat după verificări vor fi luate decizii privind oprirea sau reluarea alimentării cu gaz, în funcţie de rezultate. (...) A fost instituit imediat un comandament de urgenţă la Distrigaz, pentru coordonarea intervenţiilor şi monitorizarea permanentă a situaţiei”, a mai adăugat Ioana Făcăleață.