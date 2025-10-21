Acoperișul unei școli din județul Timiș, cuprins de flăcări. Erau 80 de persoane în clădire

Un incendiu a izbucnit marți, 21 octombrie, la Școala Gimnazială din comuna Lovrin, județul Timiș, punând în pericol atât unitatea de învățământ, cât și o locuință din apropiere. Aproximativ 80 de persoane s-au autoevacuat, potrivit reprezentanților ISU Timiș.

Conform primelor informații, cele 80 de persoane sunt în afara oricărui pericol. Incendiul s-ar fi extins la o casă situată în apropierea școlii. La această oră, pompierii intervin pentru a stinge focul.

„Astăzi, 21.10.2025, la ora 12:20 am fost anunţaţi despre producerea unui incendiu la Şcoala Gimnazială din comuna Lovrin. A fost alertată Secţia de Pompieri Sânnicolau Mare şi la locul evenimentului s-au deplasat două autospeciale de stingere, precum şi Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă Lovrin şi Biled”, au anunțat reprezentanții ISU Timiș.

În plus, o autospecială de stingere și o autoscară mecanică de Detașamentului 1 Timișoara au fost mobilizate pentru a sprijini intervenția. La locul incidentului a ajuns și o ambulanță SAJ, mai spun cei de la ISU.

Incendiul s-a manifestat inițial la acoperișul școlii, cu risc de propagare la o casă învecinată.

Potrivit pompierilor, focul este localizat, însă continuă să ardă pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați, cuprinzând atât acoperișul clădirii de învățământ, cât și pe cel al locuinței din apropiere.

