Acoperișul unei școli din județul Timiș, cuprins de flăcări. Erau 80 de persoane în clădire

Acoperișul unei școli din județul Timiș, cuprins de flăcări. Erau 80 de persoane în clădire
Un incendiu a izbucnit marți, 21 octombrie, la Școala Gimnazială din comuna Lovrin, județul Timiș, punând în pericol atât unitatea de învățământ, cât și o locuință din apropiere. Aproximativ 80 de persoane s-au autoevacuat, potrivit reprezentanților ISU Timiș.

Incendiu la o școală din județul Timiș

Conform primelor informații, cele 80 de persoane sunt în afara oricărui pericol. Incendiul s-ar fi extins la o casă situată în apropierea școlii. La această oră, pompierii intervin pentru a stinge focul.

„Astăzi, 21.10.2025, la ora 12:20 am fost anunţaţi despre producerea unui incendiu la Şcoala Gimnazială din comuna Lovrin. A fost alertată Secţia de Pompieri Sânnicolau Mare şi la locul evenimentului s-au deplasat două autospeciale de stingere, precum şi Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă Lovrin şi Biled”, au anunțat reprezentanții ISU Timiș.

În plus, o autospecială de stingere și o autoscară mecanică de Detașamentului 1 Timișoara au fost mobilizate pentru a sprijini intervenția. La locul incidentului a ajuns și o ambulanță SAJ, mai spun cei de la ISU.

De unde a pornit focul

Incendiul s-a manifestat inițial la acoperișul școlii, cu risc de propagare la o casă învecinată.

Potrivit pompierilor, focul este localizat, însă continuă să ardă pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați, cuprinzând atât acoperișul clădirii de învățământ, cât și pe cel al locuinței din apropiere.

Incendiu într-un bloc din Constanța

Luni dimineață, un incendiu a izbucnit într-un bloc din municipiul Constanța. Flăcările ar fi pornit într-un apartament. Peste 20 de persoane au fost evacuate, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea”.

Focul s-a manifestat în interiorul locuinței, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. Potrivit autorităților, o persoană a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri medicale de la echipajul Serviciului de Ambulanță Județean.

La fața locului au intervenit patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de descarcerare, o autoscară și o autospecială pentru transport victime multiple, asigurând gestionarea rapidă a situației.

