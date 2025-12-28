Legea cadastrului, în proces de reformare. Înregistrarea proprietăților ar putea deveni mai rapidă

Procesul de cadastru general ar putea accelera semnificativ în România, dacă Parlamentul va aproba modificările propuse la Legea cadastrului și publicității imobiliare. Măsurile vizează eliminarea blocajelor administrative și finalizarea mai rapidă a înregistrării proprietăților la nivel național.

Propunerea legislativă depusă la Senat de mai mulți parlamentari PNL prevede modificări ample ale Legii nr. 7/1996, cu scopul de a elimina etapele birocratice care încetinesc lucrările de cadastru sistematic. Inițiatorii susțin că procedurile greoaie și suprapunerile de atribuții între instituții întârzie înscrierea proprietăților în cartea funciară.

Potrivit expunerii de motive, finalizarea cadastrării este esențială pentru securitatea juridică a proprietății, accesarea fondurilor europene și funcționarea eficientă a pieței imobiliare. Modificările legislative urmăresc clarificarea termenelor și reducerea blocajelor administrative în procesul de înregistrare a proprietăților.

Propunerea prevede ca primarii să contrasemneze documentele tehnice cadastrale, asumându-și responsabilitatea pentru corectitudinea datelor privind terenurile și construcțiile. În lipsa contrasemnării după un anumit termen, datele ar putea fi considerate conforme cu situația din teren.

Proiectul introduce și soluții pentru proprietățile fără acte complete, prin înscriere provizorie a dreptului de proprietate sau a posesiei, pe baza situației constatate în teren și a documentelor existente. Inițiatorii susțin că măsura permite includerea în cadastru a imobilelor aflate în prezent în afara sistemului, fără a afecta dreptul la contestare.

Propunerea legislativă prevede prelucrarea documenstelor pentru cadastru in format electronic, cu semnătură electronică calificată și extinderea accesului public la date prin platformele din mediul online. Vor fi stabilite termene pentru afișarea documentelor, depunerea cererilor de rectificare și soluționarea contestațiilor.

Inițiativa urmărește reducerea perioadei procedurilor și creșterea predictibilității pentru proprietari și autoritățile locale. Documentele care au fost depuse la Senat arată că, fără simplificarea acestor proceduri și o coordonare mai bună între instituții, finalizarea cadastrului la nivel național va rămâne dificil de realizat.