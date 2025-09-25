Vasile Dîncu: România are nevoie de un CSAT puternic și modernizat

Vasile Dîncu consideră că România are nevoie de un CSAT modernizat, care să îşi depăşească rolul formal actual. „Astăzi, când avem un război la graniţă, când cad drone pe teritoriul României, iar atacurile cibernetice şi campaniile de dezinformare ne lovesc zilnic, conştientizăm mai bine că securitatea nu mai înseamnă doar tancuri şi frontiere. România are nevoie de un CSAT puternic şi modernizat. Nu doar un for cu valenţe formale, ci de un organism care să devină centrul nervos al guvernării strategice”, scrie europarlamentarul PSD într-o postare pe Facebook.

Vasile Dîncu arată că un CSAT adaptat vremurilor actuale ar trebui să aibă un Secretariat Permanent capabil să elaboreze analize proprii și să includă în responsabilitățile sale domenii precum energia, digitalizarea, sănătatea și infrastructurile critice. El subliniază și importanța unei colaborări mai largi, care să nu fie limitată doar la generali, ci să implice și experți civili din diverse arii profesionale.

Potrivit acestuia, funcționarea eficientă ar presupune activitatea unor subcomitete tematice, desfășurată constant și nu doar ad-hoc, precum și integrarea expertizei venite din partea universităților, a mediului privat și a cercetării. De asemenea, Dîncu consideră esențial ca instituția să fie transparentă, prin prezentarea unui raport anual public.

Vasile Dîncu a subliniat că un CSAT întărit nu presupune centralizare, ci responsabilitate și coordonare, avertizând că, dacă rămâne doar o structură formală, vulnerabilitățile vor persista.

„Un CSAT întărit nu înseamnă centralizare, ci responsabilitate şi coordonare. Dacă rămâne formal, vom continua să fim vulnerabili. Dacă va fi modernizat, poate deveni creierul strategic al României”, apreciază social-democratul.

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat joi, 25 septembrie, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care se va desfășura la Palatul Cotroceni. Informația a fost transmisă public de Administrația Prezidențială.

Conform comunicatului oficial, discuțiile se vor concentra pe stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție împotriva amenințărilor reprezentate de sistemele de aeronave fără pilot la bord. Totodată, urmează să fie analizate cerințele tehnice generale pentru echipamentele și sistemele de protecție, precum și persoanele abilitate să ordone sau să aprobe intervenții împotriva aeronavelor și vehiculelor aeriene ce folosesc ilegal spațiul aerian național.

Documentul mai arată că pe agenda ședinței se află și stabilirea procedurii de informare cu privire la măsurile luate pentru controlul utilizării spațiului aerian, alături de alte subiecte considerate de actualitate în domeniul securității naționale.