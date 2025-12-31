Social

Accidente frecvente în noaptea de Revelion, cauzate de aglomerație, alcool și neatenție

Accidente frecvente în noaptea de Revelion, cauzate de aglomerație, alcool și neatenție
Noaptea de Revelion este una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului, marcată de numeroase deplasări, petreceri în spații foarte pline, un consum de alcool peste nivelul obișnuit și un ritm intens al activităților. În acest amestec, accidentele apar, de regulă, în două zone mari: pe drumuri și în spații de petrecere sau acasă.

Aglomerația, graba și incidentele „mici” care ajung urgențe

Aglomerația nu produce doar disconfort, ci și accidente: oameni care se împing la intrări sau ieșiri, alunecări pe scări, căderi în spații înguste, lovituri în mulțime. În seara de Revelion, multe evenimente se suprapun: deplasări spre petreceri, întâlniri în centrul orașelor, vizite între rude și prieteni, iar apoi întoarcerea acasă într-un interval scurt. În astfel de momente, atenția scade, oamenii se grăbesc, iar riscurile cresc mai ales în zonele foarte circulate.

În plus, petrecerile cu număr mare de participanți aduc frecvent situații în care un incident minor devine urgență: o căzătură urmată de traumatism, o tăietură care sângerează, o stare de rău care se agravează în mulțime.

Nu toate aceste episoade ajung în statistici publice detaliate, însă pot fi observate în bilanțuri de intervenții și în raportările recurente despre creșterea solicitărilor către serviciile de urgență în perioadele de vârf.

Mixer, cantar, bucatarie

Mixer. Sursă foto: Pixabay

Alcoolul, un factor major în accidentele din noapte

Consumul de alcool crește riscul de accident: alcoolul întârzie reacțiile, reduce atenția și afectează coordonarea. La nivel european, organizații și instituții publice arată că o mare parte a mortalității rutiere are legătură cu alcoolul, iar estimările folosite în politicile de siguranță rutieră indică aproximativ un sfert din morțile din trafic ca fiind asociate alcoolului.

În noaptea de Revelion, combinația dintre alcool și deplasări scurte, adesea pe trasee cunoscute „din obișnuință”, produce un fals sentiment de siguranță. Apar situații tipice: șoferi care „se simt în stare” să conducă după câteva pahare, pietoni care traversează neregulamentar, persoane care se urcă în mașini conduse de prieteni aflați sub influență.

Mașină, zăpadă

Mașină. Sursa foto: Freepik

Neatenția și accidentele de acasă, între bucătărie și balcon

Accidentele de Revelion nu sunt numai pe șoseaua, ci sunt cauzate și de neatenția din casă. În pregătirea mesei, apar tăieturi, arsuri, intoxicații alimentare sau episoade de rău provocate de combinații de alcool și mâncare. În apartamente, riscurile cresc când oamenii folosesc lumânări decorative, aparate de gătit lăsate nesupravegheate sau improvizații electrice pentru decor.

În minivacanța de Revelion de la începutul lui 2024, IGSU a anunțat 567 de incendii stinse, cu o creștere de peste 23% față de perioada similară anterioară, un semnal că, în zilele de sărbătoare, astfel de incidente se înmulțesc.

Petarde și artificii, de la „distracție” la răni serioase

În fiecare an sunt raportate accidentări provocate de petarde și artificii, mai ales când acestea sunt folosite de persoane fără experiență sau ajung la copii. După miezul nopții, spitalele înregistrează frecvent un flux mare de pacienți cu leziuni la mâini, față și ochi. În noaptea de Revelion 2024–2025, au fost semnalate numeroase astfel de cazuri în București, inclusiv în rândul copiilor, după utilizarea greșită a materialelor pirotehnice.

Aceste accidente au un tipar repetitiv: obiecte ținute prea aproape de corp, petarde aruncate în spații înguste, artificii aprinse din mână, lipsa supravegherii copiilor și consumul de alcool, care amplifică neatenția.

