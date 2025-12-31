Peste 400 de salvatori și pompieri, mobilizați în noaptea de Revelion pentru siguranța cetățenilor

Republica Moldova. Peste 400 de salvatori și pompieri, sprijiniți de aproximativ 150 de unități de tehnică specializată, vor fi mobilizați în noaptea de Revelion pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pentru a interveni prompt în caz de incendii, accidente sau alte situații de risc.

Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), care precizează că echipele de intervenție vor activa în regim sporit pe durata sărbătorilor de iarnă. Potrivit IGSU, autospecialele de stingere, ambulanțele SMURD și echipajele de salvatori vor fi amplasate strategic, astfel încât timpul de reacție să fie cât mai redus în cazul producerii unor incidente.

Salvatorii atrag atenția că bradul de Crăciun, unul dintre simbolurile principale ale sărbătorilor, poate deveni o sursă de pericol dacă nu este instalat corect. Specialiștii recomandă ca acesta să fie fixat pe un suport stabil și amplasat la distanță de sursele de căldură, precum caloriferele, sobele sau instalațiile electrice.

Totodată, pompierii avertizează că aprinderea lumânărilor în brad este strict interzisă, la fel ca utilizarea ghirlandelor și decorațiunilor electrice defecte. Pentru a reduce riscul producerii incendiilor, instalațiile electrice decorative trebuie deconectate pe timpul nopții sau atunci când nu sunt supravegheate.

Un accent deosebit este pus pe pericolul utilizării articolelor pirotehnice. Salvatorii avertizează că lansarea artificiilor și folosirea petardelor pot provoca incendii, arsuri grave și traumatisme, dar și poluarea mediului și stres sever pentru animale.

În acest context, părinții sunt îndemnați să-și supravegheze copiii pe durata vacanței de iarnă și să nu le permită utilizarea materialelor pirotehnice, care pot avea consecințe grave asupra sănătății celor mici.

IGSU recomandă, de asemenea, prudență sporită în exploatarea sobelor, centralelor termice și a altor surse de încălzire. Coșurile de fum trebuie curățate periodic, iar încăperile aerisite corespunzător, pentru a preveni intoxicațiile cu gaze de ardere.

În orice situație de pericol sau urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat Serviciul Unic de Urgență 112. Salvatorii subliniază că respectarea regulilor de siguranță poate face diferența dintre o sărbătoare liniștită și un incident tragic.