Social

Peste 400 de salvatori și pompieri, mobilizați în noaptea de Revelion pentru siguranța cetățenilor

Comentează știrea
Peste 400 de salvatori și pompieri, mobilizați în noaptea de Revelion pentru siguranța cetățenilorSursa foto: Facebook/IGSU
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Peste 400 de salvatori și pompieri, sprijiniți de aproximativ 150 de unități de tehnică specializată, vor fi mobilizați în noaptea de Revelion pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pentru a interveni prompt în caz de incendii, accidente sau alte situații de risc.

Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), care precizează că echipele de intervenție vor activa în regim sporit pe durata sărbătorilor de iarnă. Potrivit IGSU, autospecialele de stingere, ambulanțele SMURD și echipajele de salvatori vor fi amplasate strategic, astfel încât timpul de reacție să fie cât mai redus în cazul producerii unor incidente.

Sursa foto: Facebook/IGSU

Recomandări pentru prevenirea incendiilor în locuințe

Salvatorii atrag atenția că bradul de Crăciun, unul dintre simbolurile principale ale sărbătorilor, poate deveni o sursă de pericol dacă nu este instalat corect. Specialiștii recomandă ca acesta să fie fixat pe un suport stabil și amplasat la distanță de sursele de căldură, precum caloriferele, sobele sau instalațiile electrice.

Totodată, pompierii avertizează că aprinderea lumânărilor în brad este strict interzisă, la fel ca utilizarea ghirlandelor și decorațiunilor electrice defecte. Pentru a reduce riscul producerii incendiilor, instalațiile electrice decorative trebuie deconectate pe timpul nopții sau atunci când nu sunt supravegheate.

Sfârșitul unei ere: un post TV iconic se închide
Sfârșitul unei ere: un post TV iconic se închide
Cum și-a cucerit Sorin Bontea soția. N-a fost deloc ușor
Cum și-a cucerit Sorin Bontea soția. N-a fost deloc ușor

Apel ferm privind evitarea articolelor pirotehnice

Un accent deosebit este pus pe pericolul utilizării articolelor pirotehnice. Salvatorii avertizează că lansarea artificiilor și folosirea petardelor pot provoca incendii, arsuri grave și traumatisme, dar și poluarea mediului și stres sever pentru animale.

În acest context, părinții sunt îndemnați să-și supravegheze copiii pe durata vacanței de iarnă și să nu le permită utilizarea materialelor pirotehnice, care pot avea consecințe grave asupra sănătății celor mici.

Rabla la sobe

Rabla la sobe

Prudență în utilizarea surselor de încălzire

IGSU recomandă, de asemenea, prudență sporită în exploatarea sobelor, centralelor termice și a altor surse de încălzire. Coșurile de fum trebuie curățate periodic, iar încăperile aerisite corespunzător, pentru a preveni intoxicațiile cu gaze de ardere.

În orice situație de pericol sau urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat Serviciul Unic de Urgență 112. Salvatorii subliniază că respectarea regulilor de siguranță poate face diferența dintre o sărbătoare liniștită și un incident tragic.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:06 - Sfârșitul unei ere: un post TV iconic se închide
21:59 - ANSVSA trage linie la final de 2025: Sute de tone de produse alimentare, retrase de pe piață
21:53 - Viață mai bună la pensie: statele care oferă prețuri mici și sisteme medicale excelente
21:45 - Peste 400 de salvatori și pompieri, mobilizați în noaptea de Revelion pentru siguranța cetățenilor
21:36 - 2026, un an de răscruce pentru România. Explicația ministrului Energiei
21:28 - După excesele de Revelion, Mary Berry propune o supă de roșii

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale