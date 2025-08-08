Monden Premieră la Summer Well, 8-10 august. Mare surpriză culinară pentru petrecăreți







Festivalul Summer Well 2025, desfășurat între 8 și 10 august pe Domeniul Știrbey din Buftea, se transformă anul acesta și într-un adevărat spectacol gastronomic.

Emisiunea Chefi la Cuțite, cel mai urmărit show culinar din România, va avea un stand special unde cei patru jurați vor pregăti în fața publicului rețete concepute exclusiv pentru festival.

Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu vor fi prezenți în fiecare seară pentru a oferi o experiență gourmet celor care doresc mai mult decât muzică live. Fanii emisiunii vor putea gusta preparate semnate de jurați, concepute pentru a îmbina atmosfera relaxată a festivalului cu rafinamentul bucătăriei de top.

Printre rețetele vedetă pregătite pentru acest weekend se numără „Rock’n’pork juicy sandwich” realizat de Chef Ștefan Popescu, care combină mozzarella topită, carne suculentă și ceapă crocantă într-un sandviș cu influențe street-food. Chef Orlando Zaharia propune „Puterea Gustului”, un sandviș inspirat din aromele autentice românești reinterpretate modern.

La standul Chefi la Cuțite nu va lipsi nici surpriza oferită de Chef Richard Abou Zaki, care aduce în prim-plan un preparat spectaculos: costiță de porc afumată cu fân și glazurată cu sos barbeque de cireșe, o rețetă complexă care combină tehnici de fine dining cu ingrediente tradiționale.

Pentru cei cu gusturi mai dulci, Chef Alexandru Sautner va încheia meniul cu desertul „Baba cu înghețată de cafea”, o combinație decadentă care promite să devină unul dintre cele mai căutate preparate din festival.

Pe lângă gustul excepțional, experiența de la standul Chefi la Cuțite va include și demonstrații live, interacțiuni cu publicul și atmosfera tensionată, dar spectaculoasă, care a consacrat emisiunea. Cei prezenți vor putea asista la dueluri culinare improvizate între jurați și momente de show pregătite special pentru scena Summer Well.

Ediția din acest an a festivalului Summer Well aduce pe lângă concertele așteptate ale trupelor internaționale și o dimensiune gastronomică spectaculoasă. Standul Chefi la Cuțite este doar una dintre atracțiile care transformă evenimentul într-o experiență completă, dedicată atât iubitorilor de muzică, cât și celor pasionați de bucătăria de top.