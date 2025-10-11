Făcea 43.000 de dolari pe lună din videochat. Acum, Miruna Milu s-a reprofilat

Miruna Milu, pe numele său de scenă Ema Karter a fost unul dintre modelele din industria pentru adulți care a câștigat sume colosale. Aceasta a reușit să facă și 43.000 de mii de dolari pe lună.

Nu este CEO la vreo companie de stat, dar a fost model la videochat. Miruna Milu a făcut o avere din industria pentru adulți. ”Cel mai mult într-o lună am făcut 43.000 de mii de dolari. eu fac de 4 ani meseria asta cu videochatul și onlyfans. dar bani din care nu rămâi cu toți. Asta pentru că trebuie să plătești niște taxe, sunt printre fetele care fac acest lucru. deși nu sunt foarte multe prin România.

Investiția, videograful, fotograful, locația, sunt niște pierderi, dar când tragi linie rămâi cu bani. Îmi programez fiecare zi din lună. Ședințe foto, salon, și ce am de făcut. Am niște ședințe foto și filmări care sunt diferite. Totul este foarte bine gândit. Eu nu fac doar onlyfans, eu sunt un artist în zona asta”, a explicat Miruna Milu la un podcast.

De altfel, aceasta a explicat că a investit sume enorme în imaginea ei. ”Cu cât ești mai inventiv cu cât oamenii intră mai des. Eu îmi realizez singură ținutele, am scenariu, cum intru, ce vorbesc cum vorbesc, plus că filmez la o calitate foarte mare.

Sunt foarte calculată. Am investit foarte mult în mine și în imaginea mea. Am investit în întâlniri să cunosc anumiți oameni. Eu toți banii îi investesc în mine pentru că știu că voi scoate triplu”, mai spunea ea.

Între timp, aceasta și-a închis conturile de onlyfans și și-a deschis un salon la Brașov. „Vreau să împărtășesc ceva important cu voi. O parte din trecutul meu aparție unei perioade în care am făcut alegeri care nu mă reprezintă și este un capitol încheiat din viața mea.

Acum am ales să fac ceea ce îmi place cu adevărat, mi-am dorit demult și anume: tratamente faciale, să lucrez cu oamenii, să ofer încredere și frumusețe. Asta sunt eu azi!”