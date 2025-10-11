Monden

Făcea 43.000 de dolari pe lună din videochat. Acum, Miruna Milu s-a reprofilat

Făcea 43.000 de dolari pe lună din videochat. Acum, Miruna Milu s-a reprofilat
Miruna Milu, pe numele său de scenă Ema Karter a fost unul dintre modelele din industria pentru adulți care a câștigat sume colosale. Aceasta a reușit să facă și 43.000 de mii de dolari pe lună.

Zeci de mii de dolari într-o singură lună

Nu este CEO la vreo companie de stat, dar a fost model la videochat. Miruna Milu a făcut o avere din industria pentru adulți. ”Cel mai mult într-o lună am făcut 43.000 de mii de dolari. eu fac de 4 ani meseria asta cu videochatul și onlyfans. dar bani din care nu rămâi cu toți. Asta pentru că trebuie să plătești niște taxe, sunt printre fetele care fac acest lucru. deși nu sunt foarte multe prin România.

Inspectorii fiscali cu ochii pe videochat

Sursa foto: EVZ

Investiția, videograful, fotograful, locația, sunt niște pierderi, dar când tragi linie rămâi cu bani. Îmi programez fiecare zi din lună. Ședințe foto, salon, și ce am de făcut. Am niște ședințe foto și filmări care sunt diferite. Totul este foarte bine gândit. Eu nu fac doar onlyfans, eu sunt un artist în zona asta”, a explicat Miruna Milu la un podcast.

Se considera o artistă

De altfel, aceasta a explicat că a investit sume enorme în imaginea ei. ”Cu cât ești mai inventiv cu cât oamenii intră mai des. Eu îmi realizez singură ținutele, am scenariu, cum intru, ce vorbesc cum vorbesc, plus că filmez la o calitate foarte mare.

Inteligența Artificială și buncărele miliardarilor. Frica ascunsă din spatele progresului tehnologic
Inteligența Artificială și buncărele miliardarilor. Frica ascunsă din spatele progresului tehnologic
Rețeta reinventată de supă de pui care face furori. Ingredientul care o face specială
Rețeta reinventată de supă de pui care face furori. Ingredientul care o face specială

Sunt foarte calculată. Am investit foarte mult în mine și în imaginea mea. Am investit în întâlniri să cunosc anumiți oameni. Eu toți banii îi investesc în mine pentru că știu că voi scoate triplu”, mai spunea ea.

S-a reprofilat

Între timp, aceasta și-a închis conturile de onlyfans și și-a deschis un salon la Brașov. „Vreau să împărtășesc ceva important cu voi. O parte din trecutul meu aparție unei perioade în care am făcut alegeri care nu mă reprezintă și este un capitol încheiat din viața mea.

Acum am ales să fac ceea ce îmi place cu adevărat, mi-am dorit demult și anume: tratamente faciale, să lucrez cu oamenii, să ofer încredere și frumusețe. Asta sunt eu azi!”

