Mihai Stoica s-ar fi opus transferului unui fotbalist la FCSB și ar fi amenințat cu demisia: Cum să îl aduci? Râde lumea de noi

Adi Popa a povestit, la iAMsport LIVE, cum Mihai Stoica i-ar fi cerut lui Gigi Becali să renunțe la transferul lui Ionuț Panțîru, în condițiile în care fotbalistul fusese implicat într-un scandal apărut în 2018.

Mihai Stoica Stoica ar fi amenințat cu demisia de la FCSB, nemulțumit de un transfer

Adi Popa (37 de ani), fost jucător la FCSB, a dezvăluit un episod tensionat din culisele clubului. Acesta a relatat că Mihai Stoica ar fi avut o reacție fermă atunci când s-a pus problema transferului lui Ionuț Panțîru.

În acea perioadă, fundașul evolua la Poli Iași și devenise subiectul unui scandal mediatic. În octombrie 2018, în presă au apărut imagini dintr-un videoclip de aproximativ 20 de minute, în care un tânăr fotbalist apărea în ipostaze intime cu un alt bărbat. Ulterior, s-a aflat că era vorba despre Ionuț Panțîru.

Potrivit lui Adi Popa, situația ar fi generat reacții dure în conducerea clubului. “Un coleg al lui a trimis (n.r. presei). Panțîru a fost colegul meu de cameră la FCSB, în a doua perioadă. El mi-a povestit, normal. Era la Iași când a apărut filmarea, a fost scandalul că... Din ce știu eu, MM i-a zis lui Gigi: <<Dacă îl aduci pe ăla, eu plec! Cum să aducem unul care a făcut videochat aici? Râde lumea de noi!>>. Eu așa știu. Îți dai seama că după l-am întrebat ce era. Nu e ok să dau detalii, dar vă zic sigur că un coleg al lui de la Iași a fost cel care a trimis presei”, a declarat Adi Popa.

Adi Popa și-a găsit echipă

Adi Popa, fost fotbalist la FCSB. Sursa foto: arhivă EVZ

Transferul la FCSB a fost amânat, dar realizat ulterior, deși Mihai Stoica a amenințat cu demisia

În urma controverselor, mutarea lui Panțîru la FCSB nu s-a concretizat imediat. Gigi Becali a decis să amâne transferul, însă interesul pentru jucător nu a dispărut.

În vara anului 2019, fundașul a fost în cele din urmă adus la echipă, după ce patronul clubului a revenit asupra deciziei.

Panțîru avea niște probleme. Am tot renunțat, renunțat, renunțat... acum l-am luat. Panțîru va fi cel mai tare fundaș stânga din România din toate timpurile! Nu am discutat eu cu el. Voi ați spus, voi, presa, ați zis că a facut ceva. Eu îl iert. Tot am vrut să îl iau și nu-l luam. Am vorbit cu echipa, cu jucătorii... au zis că nu e problema lor. Am vorbit și cu duhovnicul lui, s-a căit pentru ce-a făcut. Era copil cand a făcut ce-a făcut”, declara Gigi Becali la acel moment.

Panțîru a vorbit despre trecutul său

După transfer, Ionuț Panțîru a abordat deschis subiectul respectiv. Fotbalistul a explicat că acele episoade țin de o perioadă dificilă din viața sa.

Fac parte din trecutul meu, au fost nişte greşeli pe care le-am făcut în trecut, dar duhovnicul pe care îl am m-a învăţat cu ce putere cad, cu aceeaşi putere să mă ridic. Sincer, nu mă interesează ce se vorbeşte, doar aştept debutul şi aştept să îmi fac treaba cât mai bine pentru a-mi ajuta echipa să câştig”, declara Ionuţ Panţîru.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, jucătorul ar fi recurs la videochat pentru a-și ajuta mama bolnavă.

Ionuț Panțîru

Ionuț Panțîru, fost fotbalist la FCSB. Sursa foto: captură video

Problemele medicale i-au marcat parcursul la FCSB

Ionuț Panțîru a fost legitimat la FCSB în perioada iulie 2019 – ianuarie 2025. În acest interval, a bifat 74 de meciuri, a înscris 3 goluri și a oferit 8 pase decisive.

Evoluțiile sale au fost însă afectate de accidentări serioase, care i-au limitat prezențele în echipă.

