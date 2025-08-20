Monden Delia are cont de OnlyFans? Gestul cu care și-a înfuriat fanii







Delia nu încetează să surpindă cu ținutele provocatoare, doar că de această dată a ales un costum de baie de toată frumusețea. Numai că unii dintre fani nu au părut foarte încântați de alegerea făcută.

Face ce face și apare din nou cu un mesaj controversat sau o ținută în același stil. Delia a ales de această dată să se afișeze în costum de baie. Nimic suprinzător, doar costumul. Decoltat un pic cam prea mult pentru gusturile unor. ”Ți-ai deschis onlyfans”, i-a scris unul dintre internauți la postare.

”Silicoane de calitate. Disperata, a îmbătrânit, nu mai e în top și se mai agață puțin de celebritate. Precis o să sară vreo pensionară de pe aici să-i ia apărarea "Dar tu ești un frustrat, ce-ai făcut la viața ta de te iei de Delia noastră, superstarul României, tu ești un nimeni" a comentat altcineva.

”O iei pe urmele lui Loredana? De la vip-uri așteptăm ceva mai mult decît "wow, ce sexy", așteptăm mai multă clasă”, a mai spus o altă persoană.

Desigur că fanii au avut și cuvinte de laudă pentru preferata lor. ”În loc să vă bucurați că aveți ce vedea, că vai Doamne silicoane, că e e mic sutienu, că așa că pe dincolo, mai bine v-ați șterge la gură, că arată într-un mare fel, și sunt convins că nu mai poate dormi de comentariile unora despre ea”, a comentat un alt internaut.

”Bă! Bă! Care n-ați dat zoom să meargă la colțul cotețului unde locuiește pentru 5 minute și să stea să se gândească la ce a greșit. Apoi să vină înapoi și să își ceară scuze. Bă! Executarea”, a mai spus cineva în spirit de glumă. Cert este că Delia și-a atins scopul, postarea ei are zeci de mii de like-uri și sute de comentarii. Iar costumul de baie cu siguranță este unul care va bântui multă vreme gândurile multora dintre cei care l-au văzut.