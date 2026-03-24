Ce avere avea Leonid Radvinsky, miliardarul care a murit la 43 de ani. Se afla în topul celor mai bogați oameni ai lumii
Leonid Radvinsky, proprietarul platformei OnlyFans, a murit la vârsta de 43 de ani, după o boală gravă, potrivit Forbes. Omul de afaceri avea o averem impresionantă și se afla în topul celor mai bogați oameni ai lumii.

De ce a murit Leonid Radvinsky

Informația a fost comunicată luni, printr-un mesaj oficial, în care compania a transmis detalii despre dispariția acestuia.

„Suntem profund întristați să anunțăm moartea lui Leo Radvinsky. Leo a decedat în pace după o lungă luptă cu cancerul. Familia sa a solicitat respectarea confidențialității în aceste momente dificile”, se arată în document.

Radvinsky era cunoscut pentru discreția sa, oferind rar declarații publice, deși controla una dintre cele mai profitabile platforme online din lume.

OnlyFans. Sursa foto: Dreamstime.com

Ce avere avea Leonid Radvinsky

După ce a preluat pachetul majoritar al OnlyFans în 2018, acesta a contribuit la extinderea rapidă a platformei, care a devenit un reper în industria conținutului online. Modelul introdus a permis creatorilor să câștige direct de la utilizatori, schimbând dinamica acestui tip de servicii.

Platforma, lansată în 2016 de Guy și Tim Stokely, a cunoscut o creștere accelerată în special în perioada pandemiei, când tot mai mulți creatori au migrat către mediul online pentru venituri.

Întrebări legate de viitorul companiei

Dispariția lui Radvinsky ridică semne de întrebare în privința controlului asupra companiei, în condițiile în care acesta deținea firma-mamă Fenix International. În ultimele luni, existau discuții privind vânzarea unei participații importante, într-o tranzacție evaluată la miliarde de dolari, însă negocierile nu ajunseseră într-o etapă avansată.

OnlyFans continuă să fie asociată în principal cu conținutul pentru adulți, deși au existat încercări de diversificare către alte domenii.

În 2024, platforma a raportat milioane de creatori și sute de milioane de utilizatori activi, generând venituri semnificative. De-a lungul timpului, Radvinsky a încasat dividende de ordinul miliardelor de dolari.

Originar din Odesa, stabilit ulterior în Statele Unite, acesta a trăit în ultimii ani în Florida și a fost implicat în inițiative filantropice la nivel internațional. Averea sa era estimată la câteva miliarde de dolari, plasându-l în rândul celor mai bogați antreprenori la nivel global.

