Cântăreți care au căzut pe scenă. Au ajuns virali în câteva minute

Cântăreți care au căzut pe scenă. Accidentele pe scenă reprezintă momente neplăcute, dar adesea virale, în carierele artiștilor. De la cele mai mari staruri internaționale până la vedetele autohtone, căderile pe scenă demonstrează cât de imprevizibilă poate fi viața unui performer, indiferent de talent sau experiență.

În timpul unui concert în Saint Louis, Post Malone s-a prăbușit pe scenă și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Incidentul a fost surprins de fani și a devenit viral pe rețelele de socializare. La Amsterdam, Bruce Springsteen s-a împiedicat urcând scările spre scenă.

În vârstă de 73 de ani, purtând o chitară în jurul gâtului, a rămas întins pe spate timp de câteva secunde, înainte ca cei din trupa E Street să se grăbească să-l ajute să se ridice. În glumă, Springsteen a strigat: „Noapte bună tuturor!”

În timpul unui concert în Melbourne, Chris Martin a căzut printr-o trapă din scenă. Un angajat l-a prins rapid, iar incidentul nu a avut urmări grave. Solistul i-a mulțumit angajatului pentru ajutor. În Melbourne, Australia, Olivia Rodrigo a căzut într-o gaură din scenă în timpul unui concert. După incident, a postat pe rețelele de socializare că este în regulă.

În timpul unui concert, Lady Gaga a căzut de pe scenă în timp ce își îmbrățișa un fan. Incidentul a fost surprins de camerele de filmat și a devenit viral.

Și artiștii din România s-au confruntat cu situații neplăcute. În timpul unui concert, Horia Brenciu s-a împiedicat când a urcat pe scenă. Întregul moment a fost filmat și distribuit pe rețelele de socializare. Artistul a comentat: „N-am crezut când am căzut! M-am mirat când m-am sculat! Așa a fost regia! Totul pentru scenă, totul pentru victorie!”.

În timpul unui concert în comuna Lumina, județul Constanța, Andreea Bălan a căzut pe scenă în fața fanilor săi. Ca o adevărată profesionistă, s-a ridicat și a continuat show-ul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ulterior, a postat filmarea pe rețelele de socializare, glumind despre incident.

În timpul unui concert la Zilele Comunei Borcea, Alex Mica a căzut de pe scenă în timpul unei mișcări de dans. Incidentul a fost surprins de fani și a fost distribuit pe rețelele de socializare. La Festivalul Gogoșu din Mehedinți, cântărețul Jador a fost trântit pe scenă de fanii săi. Incidentul a fost surprins de camerele de filmat și a devenit viral pe rețelele de socializare.

În cadrul unui show televizat de talente, Smiley a căzut de pe scenă. Din fericire, nu a pățit nimic grav. Loredana Groza, colega lui de emisiune, a comentat despre incident, aducând un zâmbet pe fețele celor prezenți.