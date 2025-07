Chris Martin, solistul trupei Coldplay, mesaj pentru fani, după evenimentul care a înconjurat planeta

Chris Martin, solistul trupei Coldplay, a transmis fanilor un avertisment legat de „kiss cam” în timpul primului concert susținut după momentul viral de săptămâna trecută, care a dus la demisia unui CEO.

Solistul trupei Coldplay le-a spus spectatorilor de la concertul Coldplay din Madison, Wisconsin, că vor fi filmați pe parcursul spectacolului. Gluma sa s-a dovedit premonitorie.

„Ne-ar plăcea să vă salutăm pe unii dintre voi din mulțime. Vom folosi camerele noastre, iar unii dintre voi vor apărea pe ecran, așa că, vă rog, dacă nu v-ați machiat, o puteți face acum”, a spus solitul pe scenă, la Camp Randall Stadium, potrivit unui videoclip publicat pe rețelele sociale.

Coldplay singer Chris Martin has issued a cheeky 'kiss cam' warning just days after a married CEO was caught on the big screen with his alleged mistress, setting off a wild internet frenzy ➡️ https://t.co/bEJ9KdBVaV pic.twitter.com/GO81NhMx9z

— The Daily Telegraph (@dailytelegraph) July 20, 2025