New York, sub ape. Ploaia torențială a paralizat orașul

New York, sub ape. După ce la începutul lunii iulie sudul Statelor Unite a fost lovit de ploi torențiale, fenomenele meteorologice extreme s-au mutat, luni, în partea de nord-est a țării.

Precipitații abundente au provocat inundații locale în mai multe regiuni din New Jersey și în zona metropolitană a orașului New York, afectând grav transportul public și rutier.

Autoritățile locale au semnalat probleme majore în infrastructura de transport, în special în rețeaua de metrou din New York. Traficul feroviar între Manhattan și Bronx a fost temporar suspendat, în timp ce mai multe stații de metrou au fost inundate. Pe rețelele sociale au apărut imagini în care apa pătrunde rapid în stațiile subterane, iar pasagerii sunt evacuați în grabă.

Footage shows flooding at the 28th Street station in New York City on Monday night as slow-moving thunderstorms hit the Northeast. https://t.co/Vc92EvHrBI pic.twitter.com/2a6YocdyPc

Unul dintre martorii aflați în tren în momentul producerii incidentului a transmis: „Sunt bine, și toți cei din vagon sunt în siguranță. Am ajuns acasă fără probleme”, a scris Juan Luis L’endetta pe X.

Oficialii orașului New York au transmis o alertă prin intermediul autorității pentru gestionarea situațiilor de urgență, avertizând populația cu privire la riscurile crescute ale inundațiilor. Au fost emise recomandări pentru evacuarea zonelor joase și pentru evitarea deplasărilor în timpul ploilor.

- New Yorkers in basement apartments told to leave - Declared a state of emergency - In WU County, NJ life-threatening flash flooding - No deaths reports till now - 1.67 in. in SI & 1.47 in. in Chelsea,Manhattan - LaGuardia IA & Newark Liberty IA reported flight disruptions pic.twitter.com/ZN6ijRbG1W

