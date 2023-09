Stare de urgență la New York. Inundațiile au făcut prăpăd

Inundațiile au făcut prăpăd în New York, iar apa a ajuns și în stațiile de metrou. Autoritățile au declarat stare de urgență și i-au sfătuit pe oameni să nu iasă din casă. Edilul orașului a anunțat că situația este foarte periculoasă și că nu se va rezolva prea curând.

Și guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a declarat că situația este îngrijorătoare.

Străzile din celebrul cartier Brooklyn au inundate. Mașinile au rămas blocate pe bulevarde, iar apa ajungea până la nivelul portierelor. Meteorologii au declarat că totul s-ar fi întâmplat din cauza unor precipitații abundente aduse de o furtună devastatoare care lovește nord-estul țării.

Buckle in, New York. Flash-flood phone alerts went off this morning after most people had already left for work and school, the MTA is warning of “major disruptions,” and the day has just started.

Head to @curbed for more scenes from the flood: https://t.co/hFYYnzY6u3 pic.twitter.com/84QmUqGIOn

— New York Magazine (@NYMag) September 29, 2023