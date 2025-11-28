Accesul gratuit la Gemini s-a terminat. Google aplică noi restricții

La doar o săptămână după prezentarea oficială a Gemini 3, Google a anunţat că va limita accesul utilizatorilor care folosesc gratuit anumite funcţii ale platformei. Măsura vizează în special modelul de generare a imaginilor Nano Banana Pro, unde comenzile zilnice pentru conturile gratuite au fost reduse de la trei la două.

Surse neoficiale indică faptul că restricţii similare ar fi fost aplicate şi pentru Gemini 3 Pro în cazul utilizatorilor care nu plătesc abonament. Google însă nu a oferit clarificări oficiale privind modificarea limitelor iniţiale, ceea ce a creat confuzie în rândul unor utilizatori. Mulţi dintre aceştia se plâng că nu mai au la dispoziţie cele cinci utilizări zilnice promise anterior de companie.

Compania americană justifică aceste schimbări prin volumul mare de utilizare, care implică un consum energetic ridicat. Aceeaşi argumentaţie a fost folosită în trecut de OpenAI pentru a restricţiona accesul gratuit la modelele sale de inteligenţă artificială.

Experţii observă însă că aceste restricţii pot fi, totodată, şi o strategie prin care Google încurajează utilizatorii să treacă la abonamente plătite, transformând limitările în motivaţie comercială.

În faţa acestor schimbări, utilizatorii au găsit soluţii creative. Unii aleg să folosească mai multe platforme de AI simultan, astfel încât să profite de comenzile gratuite disponibile în fiecare aplicaţie. Această strategie le permite să menţină un volum constant de activitate fără a fi nevoiţi să plătească pentru toate serviciile.

Pe măsură ce modelele de inteligenţă artificială devin tot mai populare, companiile care le dezvoltă încearcă să găsească un echilibru între accesul gratuit, costurile operaţionale ridicate şi strategia comercială. Utilizarea gratuită nu va mai fi nelimitată, iar utilizatorii trebuie să se adapteze la noile reguli pentru a continua să beneficieze de serviciile AI.

Gemini 3 este ultimul model de inteligenţă artificială lansat de Google (prin echipa sa de AI / cercetare), menit să fie „motorul” actualizat pentru aplicaţia Gemini, dar şi pentru funcţii AI integrate în Google Search și alte servicii aflate în ecosistemul Google.