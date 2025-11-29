Noile funcții vocale ale ChatGPT. Cinci lucruri pe care trebuie să le știți

Modul vocal al ChatGPT a deschis noi perspective în interacțiunile cu inteligența artificială (AI), oferind conversații mai naturale și mai fluente, „dar a avut câteva puncte slabe care l-au împiedicat”, potrivit TechRadar.

ChatGPT continuă să evolueze, iar modul său vocal oferă utilizatorilor răspunsuri rapide și precise, după ce OpenAI a lansat o actualizare pentru ChatGPT, menită să abordeze unele dintre principalele critici legate de funcționalitatea vocală.

Noul update promite o experiență mai fluidă și mai utilă pentru utilizatori, îmbunătățind modul în care asistentul interacționează prin voce. Mai jos vă prezentăm cele mai importante informații pe care trebuie să le știți despre această schimbare:

OpenAI a anunțat într-o postare pe x.com o schimbare importantă pentru utilizatorii ChatGPT: modul vocal poate fi folosit acum direct în chat, „fără a mai fi nevoie de un mod separat”. Această actualizare promite să facă interacțiunea cu AI mult mai naturală și rapidă.

Anterior, atunci când începeai o conversație text și treceai la modul vorbit, aplicația deschidea un ecran separat, întrerupând fluxul conversației. Cu noua funcție, trecerea de la text la voce se face fără întreruperi, iar ChatGPT continuă discuția exact de unde a rămas, fără resetări sau pierderi de context.

You can now use ChatGPT Voice right inside chat—no separate mode needed. You can talk, watch answers appear, review earlier messages, and see visuals like images or maps in real time. Rolling out to all users on mobile and web. Just update your app. pic.twitter.com/emXjNpn45w — OpenAI (@OpenAI) November 25, 2025

Pentru cei care preferă modul vechi, OpenAI oferă în continuare posibilitatea de a reveni la interfața anterioară. Utilizatorii pot accesa Setări din colțul stânga jos al aplicației, derulând până la secțiunea „Mod vocal” și activând „Mod separat”. Astfel, aspectul familiar și modul tradițional de navigare rămân la îndemâna celor care îl preferă.

Ultima actualizare a ChatGPT aduce o serie de îmbunătățiri importante. Mai exact, utilizatorii vor putea vizualiza o transcriere live a conversațiilor și vor avea acces la mesajele anterioare după finalizarea discuțiilor.

În plus, platforma poate afișa prognoza meteo locală sau hărți solicitate direct în fereastra de chat. Această combinație între voce, text și widget-uri interactive transformă conversațiile vocale într-un mod hibrid, oferind informațiile esențiale la îndemână și într-un format mai dinamic.

În ceea ce privește modul vocal, OpenAI subliniază că acesta nu folosește cel mai recent model. În timp ce sesiunile text cu GPT pot folosi GPT-5.1, conversațiile vocale din abonamentele plătite „pornesc automat cu GPT-4o și trec la GPT-4o mini” după ce minutele disponibile s-au epuizat.

Deși GPT-4o reprezintă „cel mai avansat model vocal” oferit de companie, acesta este mai vechi și mai puțin performant decât GPT-5.1, ceea ce înseamnă că experiența și calitatea răspunsurilor pot fi diferite în modul vocal.

Accesul la modul vocal ChatGPT depinde de tipul de abonament. Potrivit OpenAI, utilizatorii plătitori se pot bucura de „utilizarea zilnică a modului vocal ChatGPT aproape nelimitată” a modului vocal, susținut de GPT-4o. În schimb, cei care folosesc versiunea gratuită vor folosi de la început modelul mini GPT-4o și vor avea o limită de utilizare pe zi.

Indiferent de abonamentul pe care îl alegi, vei avea parte de noile funcții ale actualizării a modului vocal ChatGPT. OpenAI mai anunță că „va fi lansată pentru toți utilizatorii de pe mobil și web”. Tot ce trebuie să faci pentru a beneficia de ea este să îți actualizezi aplicația.