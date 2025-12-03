DeepSeek a lansat un model de AI care rivalizează cu GPT-5 și ar putea schimba totul

Startup-ul chinez DeepSeek a intrat din nou în prim-planul scenei tehnologice mondiale, introducând două modele de inteligență artificială, menite să alimenteze deja tensionata „cursă a înarmării” digitale, informează techradar.com.

Este vorba despre DeepSeek-V3.2 și DeepSeek-V3.2-Speciale, versiuni avansate care, potrivit dezvoltatorilor, ar fi depășit cele mai performante modele de elită americane. Mai mult, compania a decis să publice aceste tehnologii sub licență „open-source” (practica de a pune la dispoziție gratuit codul sursă sau documentele de proiectare).

Ceea ce diferențiază această mișcare nu sunt doar modelele lansate și performanțele lor, ci mai ales strategia de punere pe piață. În timp ce giganții americani precum OpenAI și Google mizează pe sisteme extrem de puternice, dar costisitoare și supuse unor procese riguroase de testare din partea Red Team, (un grup de specialiști care simulează atacuri cibernetice împotriva unei organizații pentru a-i testa securitatea), DeepSeek a folosit transparența ca armă competitivă.

Potrivit evaluărilor disponibile, DeepSeek-V3.2 se situează la nivelul sau chiar peste GPT-5 și Gemini 3 Pro atunci când vine vorba de raționament avansat, utilizarea eficientă a instrumentelor digitale și rezolvarea problemelor de complexitate ridicată.

Modelul a excelat în competiții precum Olimpiada Internațională de Matematică și Finala Mondială ICPC. Varianta „DeepSeek-V3.2-Speciale” a înregistrat un scor impresionant de 99,2% la Turneul de Matematică Harvard–MIT, la remedierea erorilor software și a obținut rezultate de medalii de aur la mai multe teste internaționale, chiar și fără acces la internet sau instrumente externe.

Ingineria din spatele acestei performanțe se bazează pe o soluție arhitecturală ingenioasă numită DeepSeek Sparse Attention (DSA).DSA schimbă radical abordările față de alte programe: filtrează informația și analizează doar segmentele cu adevărat relevante, „răsfoind” textul în loc să îl proceseze integral. Această optimizare reduce cu până la 70% costul procesării documentelor foarte lungi, transformând modelul într-o soluție surprinzător de ieftină.

Costurile rămân un factor decisiv pentru utilizatorii atunci când vine vorba de integrarea inteligenței artificiale. În timp ce multe dintre modelele de vârf sunt încă protejate de plăți și acces restricționat, cele mai noi sisteme dezvoltate de DeepSeek pot fi descărcate și adaptate gratuit.

Descoperirea echipei DeepSeek aduce un progres notabil în domeniul „gândirii asistate de instrumente”. Spre deosebire de majoritatea agenților de inteligență artificială, care întâmpină dificultăți în gestionarea simultană a mai multor instrumente, fiecare acțiune resetându-le logica internă, DeepSeek a găsit o soluție inovatoare: menținerea memoriei active pe întreaga durată a interacțiunilor cu diferite instrumente.

🚀 Launching DeepSeek-V3.2 & DeepSeek-V3.2-Speciale — Reasoning-first models built for agents! 🔹 DeepSeek-V3.2: Official successor to V3.2-Exp. Now live on App, Web & API. 🔹 DeepSeek-V3.2-Speciale: Pushing the boundaries of reasoning capabilities. API-only for now. 📄 Tech… pic.twitter.com/SC49UdmCZv — DeepSeek (@deepseek_ai) December 1, 2025

Pentru a atinge acest nivel de performanță, compania chineză a antrenat modelul folosind peste 85.000 de instrucțiuni sintetice complexe, permițându-i să funcționeze cu instrumente precum browsere web și medii de programare și codare.

Alegând licența open-source, DeepSeek permite legal oricui să copieze, să modifice sau să comercializeze modelele sale. Această abordare intră în conflict direct cu tendința industriei de a proteja algoritmii și parametrii ca proprietate intelectuală, invocând siguranța, riscul utilizării abuzive și secretul comercial.

Autoritățile de reglementare din Germania au încercat să oprească DeepSeek din cauza preocupărilor legate de transferul de date. Italia a interzis aplicația la începutul anului, iar parlamentarii americani solicită eliminarea acesteia de pe dispozitivele guvernamentale.

Faptul că DeepSeek este o companie chineză adaugă o dimensiune geopolitică semnificativă. În prezent, versiunea Specială a DeepSeek este disponibilă doar printr-o API temporară. Dar până la mijlocul lunii decembrie, va fi integrată în versiunea mai amplă V3.2 și va fi accesibilă tuturor.

Un API (Application Programming Interface) reprezintă un set de reguli și protocoale care permite diferitelor aplicații software să comunice între ele, făcând schimb de informații și funcționalități. Se poate spune că această versiune marchează o schimbare radicală: mănușile sunt scoase, iar cursa globală în AI nu se mai rezumă doar la caracteristici, ci la acces, costuri și control.