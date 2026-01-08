WhatsApp suferă o transformare radicală din 2026. Meta a anunțat care va fi noua orientare a aplicației

Aplicația WhatsApp urmează să introducă o serie de funcții noi dedicate grupurilor de discuții, menite să îmbunătățească organizarea și comunicarea, în special în grupurile mari. Noutățile vor fi implementate treptat și vor ajunge, în următoarele săptămâni, la utilizatorii din întreaga lume, anunță Meta.

Anunțul vine în contextul în care Meta, compania care deține WhatsApp, continuă să dezvolte funcționalități orientate spre comunități, grupuri profesionale și organizații informale care folosesc aplicația ca principal canal de comunicare.

Cea mai importantă schimbare vizează introducerea etichetelor pentru membrii grupurilor de discuții. Aceste etichete vor putea fi aplicate direct sub numele utilizatorilor și vor fi vizibile pentru toți participanții din grup.

Scopul lor este clar: identificarea rapidă a rolurilor într-un grup. De exemplu, într-un grup al unei asociații de proprietari, etichetele pot indica cine este administratorul, cine este președintele de scară sau cine se ocupă de problemele tehnice. În grupurile de lucru, etichetele pot arăta cine este coordonator, cine este responsabil de un anumit proiect sau cine reprezintă conducerea.

Funcția este gândită în special pentru grupurile numeroase, unde identificarea rapidă a persoanelor-cheie devine dificilă pe măsură ce numărul membrilor crește.

O altă funcție nouă este introducerea alertelor pentru evenimente direct în grupurile de WhatsApp. Aceste alerte vor putea fi folosite pentru a le reaminti membrilor despre întâlniri, ședințe, termene-limită sau alte evenimente stabilite de administratori.

Prin această funcție, WhatsApp încearcă să reducă situațiile în care informațiile importante se pierd în fluxul de mesaje. Alertele vor avea rol de notificare și vor ajuta la menținerea unei organizări mai clare în grupurile active.

Funcția este relevantă atât pentru grupuri profesionale, cât și pentru comunități locale, școli, asociații sau grupuri de părinți.

Meta introduce și stickerele textuale, o funcție care permite transformarea oricărui cuvânt sau mesaj scurt într-un sticker. Aceste stickere pot fi folosite pentru a evidenția informații importante, anunțuri sau reacții rapide în conversații.

Utilizatorii vor putea salva stickerele cel mai des folosite, astfel încât acestea să fie accesibile rapid. În grupuri, această funcție poate deveni un instrument de comunicare vizuală eficient, mai ales pentru mesaje recurente sau anunțuri standardizate.

Noile funcții nu vor fi disponibile simultan pentru toți utilizatorii. Meta a anunțat că implementarea se va face gradual, procesul putând dura câteva săptămâni.

WhatsApp are în prezent peste trei miliarde de utilizatori activi la nivel global, iar lansarea etapizată este o practică obișnuită pentru actualizările majore.

Inițial, funcțiile vor fi disponibile pentru un număr limitat de utilizatori, urmând să fie extinse progresiv, în funcție de regiune și de versiunea aplicației.

Noile funcționalități confirmă direcția strategică a WhatsApp, care încearcă să devină mai mult decât o aplicație de mesagerie personală. Grupurile, comunitățile și instrumentele de organizare sunt tot mai importante, pe fondul utilizării aplicației în contexte administrative, educaționale și profesionale.

Etichetele, alertele pentru evenimente și stickerele textuale sunt gândite pentru a face comunicarea mai clară, mai structurată și mai eficientă, fără a complica interfața aplicației.

În perioada următoare, utilizatorii vor putea testa aceste noutăți pe măsură ce actualizările vor deveni disponibile, WhatsApp continuând să ajusteze funcțiile în funcție de feedbac