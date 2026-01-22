Cum poți evita taxa de 25 de lei la coletele din China. Soluția legală prin care comenzile pot fi grupate în 2026

Taxa fixă de 25 de lei percepută pentru coletele extracomunitare a devenit una dintre cele mai frecvente surse de frustrare pentru românii care comandă produse din China.

Indiferent de valoarea coletului, chiar și în cazul unor produse de câțiva euro, această taxă se aplică pentru formalitățile vamale și procesarea coletului. În 2026, însă, există o soluție perfect legală prin care această taxă poate fi evitată, fără a încălca legislația fiscală sau vamală.

Mecanismul nu este unul nou, dar a devenit tot mai utilizat pe fondul schimbărilor din comerțul online internațional și al adaptării platformelor asiatice la regulile europene. Totul ține de modul în care sunt declarate, consolidate și livrate comenzile.

Taxa nu este un „impozit pe cumpărături”, ci un cost administrativ. Ea este percepută pentru efectuarea formalităților vamale în cazul coletelor care vin din afara Uniunii Europene și care nu sunt declarate în sistemul european de TVA la momentul achiziției.

Chiar dacă TVA-ul este achitat, coletul poate ajunge în procedură vamală individuală. În acel moment, operatorul poștal sau firma de curierat aplică taxa de procesare, care ajunge frecvent la 25 de lei. Problema apare mai ales la comenzile mici, unde taxa depășește uneori valoarea produsului.

După eliminarea pragului de scutire de TVA pentru coletele sub 150 de euro, Uniunea Europeană a introdus sistemul IOSS. Acest mecanism permite colectarea TVA-ului direct la momentul cumpărării, în magazinul online, înainte ca produsul să fie expediat.

Totuși, nu toate comenzile sunt procesate eficient prin acest sistem. Atunci când coletele sunt trimise separat, chiar dacă provin din aceeași platformă, ele pot intra individual în procedură vamală, declanșând taxa de procesare.

Aici intervine soluția legală care permite evitarea costului suplimentar.

În 2026, cea mai eficientă metodă de a evita plata repetată a taxei de 25 de lei este utilizarea livrării consolidate. Practic, mai multe produse comandate din China sunt grupate într-un singur colet, care trece o singură dată prin procedura vamală.

Această practică este perfect legală și este deja implementată de marile platforme de comerț online. Cheia este ca produsele să fie achiziționate într-un mod care permite consolidarea lor înainte de intrarea în Uniunea Europeană.

Atunci când comenzile sunt grupate, taxa de procesare se aplică o singură dată, indiferent de numărul de produse din colet. În multe situații, dacă TVA-ul este achitat prin sistemul IOSS și documentele sunt complete, coletul poate evita complet procedura vamală individuală, iar taxa nu mai este aplicată deloc.

Platformele asiatice mari folosesc depozite intermediare sau centre logistice regionale. Produsele comandate de același client, într-un interval apropiat, sunt trimise mai întâi către aceste centre, unde sunt consolidate într-un singur colet.

Din acel moment, livrarea este tratată ca un transport unitar. Vama procesează un singur pachet, nu fiecare produs separat. Astfel, costurile administrative se reduc semnificativ sau dispar complet, în funcție de modul de declarare.

Pentru consumator, diferența este vizibilă la livrare. În loc de mai multe notificări de plată pentru fiecare colet, apare un singur transport, cu un cost final mai mic.

Pentru ca acest mecanism să funcționeze, este esențial ca comenzile să fie plasate corect. Produsele trebuie cumpărate de pe aceeași platformă și, de preferat, în cadrul aceleiași sesiuni sau într-un interval scurt de timp.

De asemenea, este important ca TVA-ul să fie afișat și achitat direct în momentul plății. Acest lucru indică faptul că vânzătorul utilizează sistemul european de declarare, ceea ce reduce riscul ca pachetul să fie blocat în vamă.

Un alt element important este metoda de livrare. Opțiunile care menționează „livrare standard consolidată” sau „combined delivery” sunt, în practică, cele care permit gruparea coletelor.

Există tentația de a încerca evitarea taxelor prin subdeclararea valorii sau prin solicitarea unor declarații vamale incorecte. Aceste practici nu sunt legale și pot duce la blocarea coletelor, amenzi sau chiar confiscarea produselor.

Soluția grupării comenzilor nu presupune nicio manipulare a valorii sau a documentelor. Totul se bazează pe un mecanism logistic și fiscal deja acceptat la nivel european. Consumatorul plătește TVA-ul, iar statul își încasează obligațiile fiscale. Diferența este că birocrația este redusă.

Creșterea costurilor de procesare și volumul mare de comenzi din afara Uniunii Europene au forțat platformele de comerț online să optimizeze livrările. Gruparea comenzilor nu este doar un avantaj pentru consumatori, ci și pentru operatorii logistici, care reduc numărul de colete procesate individual.

În același timp, autoritățile fiscale preferă un sistem predictibil, în care TVA-ul este colectat corect și la timp, fără a încărca inutil infrastructura vamală.

Pentru românii care comandă frecvent produse din China, gruparea comenzilor devine una dintre puținele metode eficiente de a reduce costurile finale. Diferența dintre mai multe colete taxate separat și un singur colet consolidat poate ajunge la zeci sau chiar sute de lei pe an.