Papa Leon, despre AI: Se dovedesc a fi deosebit de eficiente în persuasiunea ocultă

Papa Leon al XIV-lea și-a reiterat sâmbătă îngrijorarea față de pericolele inteligenței artificiale, subliniind lipsa de transparență în modul în care sunt create algoritmii care controlează diverse chatbot-uri, potrivit AFP.

Papa Leon al XIV-lea atrage atenția asupra chatbot-urilor bazate pe modele lingvistice mari (LLM), precum ChatGPT sau Gemini, despre care spune că sunt „deosebit de eficiente în persuasiunea ocultă”. De la alegerea sa în luna mai a anului trecut, pontiful nu a încetat să semnaleze pericolele generate de inteligența artificială.

„Modelele de AI sunt modelate de viziunea asupra lumii a celor care le construiesc şi pot, la rândul lor, să impună moduri de gândire prin reproducerea stereotipurilor şi prejudecăţilor prezente în datele pe care le exploatează”, a transmis Papa Leon.

Pontiful a denunțat „sistemele care vând o probabilitate statistică” ca fiind cunoaștere, afirmând că inteligența artificială oferă cel mult aproximări. El subliniază îngrijorarea față de faptul că această „forță invizibilă” este controlată de doar câteva companii.

Leon al XIV-lea a avertizat asupra unui posibil control oligopolistic al AI și a precizat că provocarea nu era de a opri inovația digitală, ci de a o guverna și de a fi conștienți de caracterul său ambivalent.

Pontiful a recomandat introducerea alfabetizării în domeniul mass-media, al informaţiei și al AI în sistemele educaţionale de la toate nivelurile, subliniind că revoluția digitală necesită o înțelegere a modului în care algoritmii modelează percepția asupra realității.

În urmă cu o lună, Leon al XIV-lea a denunțat cursa pentru AI în domeniul militar, afirmând că delegarea către maşini a deciziilor privind viaţa şi moartea oamenilor reprezintă o „spirală distructivă”.