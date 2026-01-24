International

Papa Leon, despre AI: Se dovedesc a fi deosebit de eficiente în persuasiunea ocultă

Comentează știrea
Papa Leon, despre AI: Se dovedesc a fi deosebit de eficiente în persuasiunea ocultăSursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Papa Leon al XIV-lea și-a reiterat sâmbătă îngrijorarea față de pericolele inteligenței artificiale, subliniind lipsa de transparență în modul în care sunt create algoritmii care controlează diverse chatbot-uri, potrivit AFP.

Papa Leon al XIV-lea avertizează asupra influenței subtile a chatbot-urilor bazate pe AI

Papa Leon al XIV-lea atrage atenția asupra chatbot-urilor bazate pe modele lingvistice mari (LLM), precum ChatGPT sau Gemini, despre care spune că sunt „deosebit de eficiente în persuasiunea ocultă”. De la alegerea sa în luna mai a anului trecut, pontiful nu a încetat să semnaleze pericolele generate de inteligența artificială.

„Modelele de AI sunt modelate de viziunea asupra lumii a celor care le construiesc şi pot, la rândul lor, să impună moduri de gândire prin reproducerea stereotipurilor şi prejudecăţilor prezente în datele pe care le exploatează”, a transmis Papa Leon.

În mesajul său cu ocazia Zilei Mondiale a Comunicațiilor Sociale, Leon al XIV-lea a afirmat că modelele de AI reflectă viziunea asupra lumii a creatorilor lor și pot impune moduri de gândire prin reproducerea stereotipurilor și prejudecăților existente în datele utilizate.

Ce prețuri vor avea gazele după 31 martie 2026. Tarifele reale, explicate de ANRE
Ce prețuri vor avea gazele după 31 martie 2026. Tarifele reale, explicate de ANRE
Dorin Cioabă vrea reprezentare în Consiliul pentru Pace al lui Trump. A început demersurile
Dorin Cioabă vrea reprezentare în Consiliul pentru Pace al lui Trump. A început demersurile

Riscurile concentrării și interpretării inteligenței artificiale

Pontiful a denunțat „sistemele care vând o probabilitate statistică” ca fiind cunoaștere, afirmând că inteligența artificială oferă cel mult aproximări. El subliniază îngrijorarea față de faptul că această „forță invizibilă” este controlată de doar câteva companii.

Inteligența artificială

Inteligența artificială. Sursa foto. Pixabay

Leon al XIV-lea a avertizat asupra unui posibil control oligopolistic al AI și a precizat că provocarea nu era de a opri inovația digitală, ci de a o guverna și de a fi conștienți de caracterul său ambivalent.

Necesitatea educației digitale și riscurile AI în domeniul militar

Pontiful a recomandat introducerea alfabetizării în domeniul mass-media, al informaţiei și al AI în sistemele educaţionale de la toate nivelurile, subliniind că revoluția digitală necesită o înțelegere a modului în care algoritmii modelează percepția asupra realității.

În urmă cu o lună, Leon al XIV-lea a denunțat cursa pentru AI în domeniul militar, afirmând că delegarea către maşini a deciziilor privind viaţa şi moartea oamenilor reprezintă o „spirală distructivă”.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:13 - Ce prețuri vor avea gazele după 31 martie 2026. Tarifele reale, explicate de ANRE
17:05 - Dorin Cioabă vrea reprezentare în Consiliul pentru Pace al lui Trump. A început demersurile
16:59 - Unirea Principatelor - cum s-a văzut de pe scena teatrelor, la televizor și în cinematografie
16:52 - Cum îl vede Oana Gheorghiu pe Ilie Bolojan: Să știți că zâmbește. Cu Nicușor Dan am fost în aceeași gașcă
16:29 - Celebrele chifteluțe de la IKEA, preparate după secretele dezvăluite de suedezi
16:21 - Nicușor Dan a încălcat regulile de Ziua Micii Uniri la Focșani. A mers pe lângă covorul roșu

HAI România!

A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda

Proiecte speciale