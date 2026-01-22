International

Papa Leon, invitat să se alăture „Consiliului pentru Pace” al lui Trump

Papa Leon / sursa foto: captură video
Papa Leon al XIV-lea a primit o invitație oficială de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, o inițiativă lansată de președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Informația a fost confirmată miercuri, 21 ianuarie, de oficiali ai Vaticanului, în timpul unui eveniment de presă desfășurat la Roma.

Anunțul vine într-un context internațional marcat de discuții privind arhitectura de securitate și guvernanța post-conflict.

Declarația oficială a fost făcută de secretarul de stat al Vaticanului, Pietro Parolin, care a precizat că invitația a fost primită și se află în prezent în analiză la nivelul Sfântului Scaun.

Contextul invitației adresate Suveranului Pontif

Potrivit oficialului vatican, invitația adresată Papei a fost transmisă recent, iar Vaticanul nu a formulat încă un răspuns oficial. Pietro Parolin a subliniat că procesul de evaluare necesită timp, având în vedere implicațiile și natura forumului propus.

„Am primit și noi această invitație, iar papa a primit-o și analizăm ce este de făcut. Facem verificări și cred că este o chestiune care necesită puțin timp pentru a fi luată în considerare, pentru a putea oferi un răspuns”, a declarat Parolin în fața jurnaliștilor prezenți la eveniment.

Reprezentanții Vaticanului nu au oferit detalii suplimentare cu privire la termenul în care ar putea fi formulat un răspuns sau la criteriile avute în vedere în procesul de analiză.

Ce este „Consiliul pentru Pace”

„Consiliul pentru Pace” nu este o organizație internațională formală, ci un forum consultativ politic de nivel înalt, lansat de Statele Unite în anul 2026. Inițiativa a fost prezentată de președintele Donald Trump ca un mecanism de consultare destinat elaborării de recomandări privind guvernanța post-război, garanțiile de securitate și cadrele de cooperare internațională.

Donald Trump

Donald Trump / sursa foto: captură video

Conform informațiilor furnizate de administrația americană, organismul este prezidat de Donald Trump și reunește personalități politice din Statele Unite, alături de figuri internaționale cu experiență în domeniul relațiilor externe și al securității globale. Rolul consiliului este unul consultativ, fără atribuții executive sau legislative.

Participarea Vaticanului în structuri internaționale

Vaticanul participă în mod constant la dialoguri internaționale și inițiative multilaterale, în special în domenii precum medierea conflictelor, promovarea păcii și protecția drepturilor fundamentale. O eventuală implicare a Papei Leon al XIV-lea într-un astfel de forum ar urma să fie analizată în raport cu statutul Sfântului Scaun și cu natura neoficială a consiliului.

Până în prezent, nu au fost făcute publice informații privind poziția Papei Leon al XIV-lea sau eventualele condiții în care ar putea fi acceptată invitația. Vaticanul a precizat că orice decizie va fi comunicată oficial după finalizarea procesului intern de consultare.

 

