Apple lansează primul produs din 2026. Ajută utilizatorii să găsească obiectele pierdute

Apple a prezentat primul său produs din 2026, o versiune actualizată a dispozitivului de localizare AirTag, care aduce îmbunătățiri importante în ceea ce privește precizia și ușurința cu care pot fi găsite obiectele pierdute.

„Noul AirTag”, așa cum este denumit în comunicatul oficial al Apple, este echipat cu a doua generație a cipului Ultra Wideband, același tip de cip utilizat și pe cele mai recente smartphone-uri și smartwatch-uri ale companiei. Datorită acestei tehnologii, funcția Precision Finding poate ghida utilizatorii către obiectele pierdute de la o distanță cu până la 50% mai mare față de modelul anterior.

Localizarea se realizează printr-o combinație de indicii vizuale afișate pe ecran, semnale audio și feedback haptic, ceea ce face identificarea obiectelor mult mai rapidă și mai intuitivă.

Pentru a facilita găsirea obiectelor aflate în apropiere, noua versiune AirTag este dotată cu un difuzor mai puternic. Sunetele emise în modul de localizare sunt astfel mai ușor de auzit, chiar și în medii zgomotoase.

Apple anunță și funcții avansate de protecție împotriva urmăririi neautorizate. Printre acestea se numără alertele multi-platformă și utilizarea unor identificatori Bluetooth care se schimbă frecvent, menite să limiteze riscurile de folosire abuzivă a dispozitivului.

În ciuda actualizărilor tehnice, compania a decis să păstreze aceleași prețuri. Un AirTag costă 29 de dolari, iar un pachet format din patru dispozitive este disponibil la prețul de 99 de dolari.

Apple AirTag este un mic dispozitiv de localizare creat de Apple, gândit special pentru a te ajuta să găsești rapid obiectele pierdute sau rătăcite. Are o formă rotundă, este compact, nu are ecran și poate fi atașat cu ușurință la chei, portofel, rucsac, geantă sau bagaj de avion. Mulți utilizatori îl folosesc și pentru lucruri mai „creative”, precum ghiozdanul copilului sau un breloc important, tocmai pentru a avea mereu un punct de referință atunci când ceva dispare din peisaj.

AirTag funcționează împreună cu aplicația Find My (Găsire) de pe iPhone și oferă mai multe metode de localizare. Atunci când obiectul este aproape, dispozitivul comunică prin Bluetooth și poate fi făcut să emită un sunet, iar pe modelele de iPhone compatibile apare inclusiv direcția exactă și distanța până la el. Dacă obiectul se află mai departe, AirTag se conectează anonim la rețeaua globală Apple, formată din milioane de iPhone-uri din jur, trimițându-ți poziția pe hartă fără ca alte persoane să știe că au contribuit la localizare.

Din punct de vedere al siguranței, Apple a pus accent pe protecția utilizatorilor. Datele transmise sunt criptate, iar sistemul include funcții anti-stalking: dacă un AirTag necunoscut se deplasează împreună cu tine o perioadă, vei primi o alertă. Dispozitivul folosește o baterie standard CR2032, cu o autonomie de aproximativ un an, este rezistent la apă și nu are GPS propriu, bazându-se pe telefoanele din jur pentru a-și face treaba.