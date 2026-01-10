Social

Escrocheria momentului. Cum rămâi fără WhatsApp și prietenii tăi fără bani

Comentează știrea
Escrocheria momentului. Cum rămâi fără WhatsApp și prietenii tăi fără baniWhatsApp. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

O nouă înșelătorie prin intermediul aplicației de mesagerie WhatsApp a început să facă victime în România. Utilizatorii primesc un link, aparent trimis de o firmă de curierat, prin care ar fi informați cu privire la un colet. În realitate, linkul duce către o pagină falsă, care permite atacatorilor să fure contul victimei.

Procurorul șef al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, Adrian Radu, a atras atenția asupra metodei, similară celei prin care, anterior, utilizatorilor li se cerea să voteze pentru un concurs de balet. De data aceasta, însă, mesajul pare să vină de la o firmă de curierat și anunță despre un colet, solicitând accesarea unui link.

Cum se fură contul WhatsApp

Potrivit procurorului Adrian Radu, procesul prin care atacatorii obțin accesul la contul victimei se desfășoară astfel:

-Utilizatorul intră pe linkul fals;

Creditul care te lasă fără salariu. Câți ani trebuie să muncești pentru un apartament
Creditul care te lasă fără salariu. Câți ani trebuie să muncești pentru un apartament
Poveștile celor mai urâți oameni din lume. Toată lumea a râs de ei
Poveștile celor mai urâți oameni din lume. Toată lumea a râs de ei

-Introduce numărul de telefon;

-Primește un SMS cu codul WhatsApp;

-Introduce codul pe site-ul fals;

-Atacatorul se autentifică pe contul WhatsApp al victimei;

-Victima pierde accesul la cont.

Pagina falsă imită atât interfața WhatsApp, cât și a firmei de curierat, iar codul cerut nu are nicio legătură cu coletul, ci este codul de autentificare WhatsApp.

Ce se întâmplă după furtul contului

hacker

Hacker. Sursa foto: Freepik

Odată ce atacatorii obțin acces la cont, aceștia pot accesa agenda telefonică și trimit mesaje contactelor victimei, cerând bani prin transfer bancar. Exemplele de mesaje includ: „Bună. Scuze de întrebare, dar ai cumva 3200 de lei pe card? Ţi-i rеturnez mâinе dimineaţă ????”

Procurorul Adrian Radu avertizează că, dacă linkul este accesat, contul poate fi furat în lipsa autentificării în doi pași.

Sfaturi pentru utilizatori

Pentru a evita astfel de fraude, procurorul recomandă:

-Activarea autentificării în doi pași pe WhatsApp (Settings -Account- Two-step verification);

-Evitarea accesării linkurilor din SMS-uri neașteptate, deoarece curierii nu solicită coduri WhatsApp;

-Verificarea expeditorului real prin accesarea aplicației oficiale și tastarea manuală a site-ului companiei de curierat.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:31 - Escrocheria momentului. Cum rămâi fără WhatsApp și prietenii tăi fără bani
16:23 - Record mondial pentru noul film al lui James Cameron. Ce planuri mai are regizorul
16:16 - Întreruperi de curent electric. Ce zone vor fi afectate de luni, 12 ianuarie
16:08 - Apelul care a costat 550.000 de lei. Cum a fost păcălită o femeie de 73 de ani să-și predea economiile
15:59 - Spectacolul Groenlandei. Aventuri între fiorduri, aisberguri și tradiții străvechi
15:50 - Radu Marinescu, pus să aleagă între Lia Savonea și Lia Olguţa Vasilescu. Ce a răspuns ministrul Justiției

HAI România!

Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității

Proiecte speciale