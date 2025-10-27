Nou val de fraude pe WhatsApp. Promisiuni false de câștiguri, conturi bancare golite

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi tentative de fraudă pe WhatsApp, în care utilizatorilor li se promit câștiguri de până la 1.000 de lei pe zi pentru a da like la videoclipuri.

Mesajele, trimise în numele „Departamentului de Resurse Umane CERT.RO”, sunt o înșelătorie digitală prin care atacatorii urmăresc să obțină datele personale și financiare ale victimelor.

După ce utilizatorii adaugă în agendă numărul indicat, aceștia primesc mesaje prin care li se cer informații confidențiale, li se trimit linkuri către pagini false sau li se solicită coduri de autentificare.

DNSC le recomandă utilizatorilor:

să nu adauge și să nu interacționeze cu numere necunoscute;

să nu acceseze linkuri și să nu introducă coduri primite prin SMS sau OTP;

să verifice informațiile doar pe canalele oficiale;

să activeze autentificarea în doi pași (2FA) și să folosească parole unice;

să raporteze mesajul apelând 1911 sau accesând pnrisc.dnsc.ro și să blocheze expeditorul, transmite instituția.

„Fiți vigilenți! Nicio instituție publică nu vă va contacta pe WhatsApp pentru oferte de câștiguri rapide. Siguranța digitală începe cu un singur gest: atenția”, subliniază DNSC.

Reamintim că, duminică, DNSC a avertizat utilizatorii platformei OLX România în legătură cu intensificarea tentativelor de fraudă prin oferte false, pagini clonă și mesaje înșelătoare prin care infractorii încearcă să obțină date personale și financiare.

DNSC avertizează că infractorii cibernetici creează site-uri și linkuri care imită platforma OLX pentru a păcăli utilizatorii. Aceștia sunt determinați să introducă date personale sau informații despre carduri bancare, iar în unele cazuri li se cer plăți în afara platformei, sub pretextul unor oferte atractive. Astfel de fraude, tot mai bine organizate, pot provoca pierderi financiare considerabile.

„Dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, cel mai probabil este o fraudă”, anunța DNSC.