Utilizatorii Apple, vizați de o nouă înșelătorie. Mesajele și apelurile care îți golesc conturile imediat

Utilizatorii de iPhone sunt vizați de o nouă metodă de fraudă care se răspândește rapid, potrivit unui avertisment publicat de Consumer Affairs.

Escrocheria se bazează pe mesaje text aparent legitime și apeluri telefonice insistente, prin care victimele sunt convinse să ofere informații personale sau să efectueze tranzacții financiare, ajungând în unele cazuri să piardă sume importante de bani.

Metoda presupune trimiterea unor mesaje care imită notificări oficiale, inclusiv așa-numite alerte de fraudă legate de Apple Pay.

Aceste mesaje avertizează utilizatorii că ar exista tranzacții suspecte sau că un cont ar fi blocat, îndemnându-i să sune la un număr de telefon pentru asistență.

Odată apelat numărul, victima este pusă în legătură cu persoane care pretind că sunt reprezentanți ai suportului tehnic, ai unei bănci sau chiar ai autorităților.

„Escrocii vor susține că banii dumneavoastră sunt în pericol și vă vor îndemna să acționați imediat pentru a-i proteja”, avertizează Consumer Affairs.

Un caz relatat evidențiază modul în care funcționează această schemă. O victimă a primit un mesaj privind o presupusă tranzacție suspectă prin Apple Pay și a fost îndemnată să contacteze un număr de telefon. După apel, aceasta a discutat cu o persoană care s-a prezentat drept investigator.

Sub presiunea situației, femeia a fost convinsă să retragă 15.000 de dolari din contul bancar. Tentativa de fraudă a fost însă oprită de un angajat al băncii, care a recunoscut semnele tipice ale escrocheriei și i-a spus să închidă apelul.

Specialiștii subliniază că această metodă exploatează frica utilizatorilor în fața unor posibile fraude sau probleme legale. Mesajele și apelurile sunt concepute pentru a crea un sentiment de urgență și autoritate.

„Alertele tipice avertizează că o plată a fost încercată sau respinsă, că un cont este blocat sau investigat sau că este necesară o acțiune imediată”, arată Consumer Affairs.

În plus, escrocii pot deține deja unele informații personale, ceea ce face înșelătoria mai credibilă.

După stabilirea contactului, victimele sunt instruite să își „protejeze” fondurile prin transferul acestora într-un cont considerat sigur. În realitate, acești bani ajung direct la escroci.

În multe situații, oamenii sunt îndrumați să retragă numerar sau să efectueze plăți prin Apple Pay, Apple Cash sau carduri cadou.

„Scopul final este să determine victima să autorizeze singură plata, deoarece odată făcut acest lucru, este adesea foarte dificil de recuperat”, avertizează sursa citată.

Totodată, organizația subliniază că Apple nu trimite mesaje nesolicitate prin care să ceară utilizatorilor să sune la suport sau să furnizeze date sensibile.

Experții identifică mai multe indicii clare care pot trăda o astfel de fraudă: mesaje neașteptate despre activitatea Apple Pay, solicitări de a apela un număr necunoscut, presiuni pentru a acționa rapid sau cereri de transfer de bani.

De asemenea, cererile de coduri, parole sau informații personale reprezintă un semnal de alarmă important.

În cazul primirii unui mesaj suspect, utilizatorii sunt sfătuiți să nu acceseze linkurile și să nu apeleze numerele furnizate. Verificările trebuie făcute exclusiv prin canalele oficiale ale băncii sau direct de pe dispozitiv.

Dacă există suspiciunea unei tentative de fraudă, este recomandată oprirea imediată a oricărei tranzacții și notificarea instituției bancare sau a emitentului cardului.