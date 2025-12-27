Telefoanele de pe care dispare WhatsApp în 2026. Ce noutăți vin odată cu schimbarea

Aplicația WhatsApp va avea parte de schimbări în 2026, printre noutăți fiind anunțate funcții noi de confidențialitate și confort, printre acestea fiind introducerea numelor de utilizator, care vor permite conversații fără dezvăluirea numerelor de telefon, potrivit AndroidGuidas.

Cea mai utilizată aplicație de mesagerie din lume va continua să primească îmbunătățiri tehnice, modificări legate de confidențialitate și instrumente noi. Cu toate acestea, noile funcții vor fi disponibile doar pe dispozitivele care rulează sisteme de operare relativ recente.

Aplicația va introduce, de la 1 ianuarie 2026, o limitare a compatibilității, care va exclude un număr semnificativ de telefoane mobile mai vechi. Decizia face parte din strategia Meta de a menține aplicația actualizată din punct de vedere al securității și al funcțiilor, iar efectul va fi că mii de utilizatori din Europa, care folosesc telefoane mai vechi, vor trebui să își schimbe dispozitivul dacă doresc să continue să utilizeze aplicația în condiții normale.

Telefoanele care rămân blocate pe versiuni mai vechi de Android sau iOS vor pierde treptat suportul, iar în timp aplicația nu va mai primi actualizări și ar putea să nu mai funcționeze corect.

ChatGPT nu va mai fi disponibil pe WhatsApp, unde funcționa printr-un număr de telefon dedicat. De asemenea, ChatGPT și alți boți AI nu vor mai putea opera pe platformă, după ce Meta a modificat regulile pentru a interzice soluțiile terțe de AI.

Decizia companiei ar urma să fie criticată de firmele care dezvoltă soluții de inteligență artificială, iar având în vedere cota mare de piață a WhatsApp, nu este exclusă apariția unor procese pe această temă, scrie TechrRider.

În 2026 vor fi consolidate mai multe schimbări aflate deja în curs, unele încă în faza de testare, cum ar fi introducerea a 164 de emoji-uri noi, opțiuni de blocare a conținutului multimedia din surse necunoscute, dezactivarea sunetului apelurilor de la numere suspecte sau nesigure și restricții suplimentare privind persoanele care pot vedea fotografia de profil, ultima conexiune sau informațiile personale. În prezent, un terț poate vedea momentul ultimei utilizări a aplicației.

De asemenea, se află în lucru o reproiectare a interfeței de chat, aplicația urmând să devină mai clară și mai organizată, în special pentru utilizatorii care administrează un număr mare de grupuri sau canale. Mai mult, în discuțiile de grup va fi introdusă o funcție care va evidenția clar persoana care vorbește.