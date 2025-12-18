Meta testează „taxa pe link”. Ar putea apărea noi schimbări pe platforma Facebook

Facebook, platformă care a crescut tocmai prin posibilitatea de a distribui liber link-uri către site-uri externe, ar putea suferi o schimbare majoră de funcționare. Meta testează în această perioadă o modificare care, dacă va fi extinsă la scară largă, ar putea afecta semnificativ creatorii de conținut, micile afaceri și utilizatorii care se bazează pe social media pentru a genera trafic, potrivit TechCrunch.

Mai exact, Meta experimentează o restricție severă privind numărul de link-uri externe care pot fi publicate organic de conturile care nu sunt abonate la Meta Verified. În cazul unor utilizatori incluși în test, posibilitatea de a redirecționa publicul către un site extern este redusă drastic.

Surse din industria de social media indică faptul că regula testată este extrem de strictă: profilurile și paginile aflate în eșantionul de testare pot publica doar două postări cu link-uri externe pe lună, în lipsa bifei albastre obținute prin abonament. Măsura se aplică în special conturilor setate în modul profesional – exact acele conturi folosite pentru promovare, marketing sau distribuirea de conținut editorial. Mai mulți consultanți și creatori au primit notificări din partea platformei care arată că restricția este activă începând cu mijlocul lunii decembrie, însă doar pentru un număr limitat de utilizatori.

Soluția propusă de Meta este clară, dar implică un cost. Abonamentul Meta Verified elimină limitarea numărului de link-uri și oferă, pe lângă acest avantaj, insigna de verificare și anumite funcții suplimentare de protecție a identității. Prețul începe de la aproximativ 70 de lei pe lună, o sumă considerabilă pentru creatorii independenți sau micile afaceri.

O astfel de măsură ar avea un impact direct asupra brandurilor și creatorilor care se bazează pe Facebook pentru a trimite utilizatorii către bloguri, magazine online sau alte platforme externe.

Compania a transmis că încearcă să identifice noi modalități de a adăuga valoare abonamentului Meta Verified, iar acest test face parte dintr-o serie de experimente menite să îmbunătățească oferta plătită. Meta a precizat totodată că, în acest moment, editorii nu sunt incluși în test. De asemenea, utilizatorii pot continua să posteze link-uri în comentarii, acestea nefiind supuse limitării.

În raportul de transparență pentru trimestrul al treilea, Meta a arătat că peste 98% din vizualizările feed-ului din SUA provin din postări care nu conțin link-uri. Nu este clar dacă acest indicator a stat la baza deciziei de a testa restricționarea distribuției de link-uri. Compania a mai menționat că majoritatea celor 1,9% din vizualizările postărilor cu link-uri provin de pe pagini urmărite direct de utilizatori, în timp ce distribuirea link-urilor prin prieteni și grupuri are un impact minim.

Există însă câteva excepții notabile. Link-urile către platformele din ecosistemul Meta, precum Instagram sau WhatsApp, nu sunt afectate. De asemenea, anumite link-uri afiliate acceptate de companie pot fi distribuite fără restricții. Posibilitatea de a posta link-uri în comentarii rămâne activă, ceea ce ar putea transforma strategia „link-ul în primul comentariu” într-una uzuală.

Separat de testul privind link-urile, Meta a anunțat că va introduce o nouă opțiune pentru utilizatorii din Uniunea Europeană, care va permite folosirea gratuită a Facebook și Instagram, dar cu reclame și conținut mai puțin personalizate. Măsura are rolul de a aduce compania în conformitate cu Actul UE privind Piețele Digitale (DMA).

Noua opțiune, prezentată deja Comisiei Europene, va oferi utilizatorilor posibilitatea de a alege între partajarea completă a datelor pentru reclame personalizate și o variantă cu utilizare redusă a datelor personale, ceea ce va duce la o personalizare mai limitată a publicității. Această opțiune va fi disponibilă începând din ianuarie 2026, pe Facebook și Instagram.

Decizia vine după ce Comisia Europeană a constatat că Meta a încălcat Legea Piețelor Digitale și a emis, în aprilie, o decizie de neconformitate, însoțită de o amendă de 200 de milioane de euro. În 2023, Meta a introdus modelul „consimțământ sau plată” („pay or okay”), prin care utilizatorii din UE puteau plăti un abonament pentru a folosi Facebook și Instagram fără reclame. Modelul nu a fost considerat conform cu DMA, deoarece nu oferea o opțiune echivalentă care să utilizeze mai puține date personale.

În noiembrie 2024, compania a lansat o versiune revizuită a modelului de reclame personalizate gratuite, bazată pe o colectare redusă de date. Constatarea Comisiei și sancțiunea aplicată au vizat perioada martie–noiembrie 2024, când utilizatorii europeni aveau doar opțiunea binară. În noua formulă, utilizatorii vor putea alege între personalizare completă a reclamelor, personalizare parțială cu mai puține date personale sau abonamentul fără reclame, în care datele nu sunt folosite pentru personalizare.