Zuckerberg, audiat într-un caz-cheie legat de dependența de social media la copii

Directorul executiv al Meta Platforms, Mark Zuckerberg, a depus mărturie într-un proces considerat de referință, desfășurat la Los Angeles, în care o femeie din California acuză Instagram și YouTube că i-ar fi afectat sănătatea mintală în perioada copilăriei, potrivit Reuters.

Audierea a adus în prim-plan discuții despre accesul minorilor la platformele sociale, politicile de verificare a vârstei și obiectivele interne privind timpul petrecut în aplicații.

În timpul audierii, Mark Zuckerberg a afirmat în mod repetat că Meta Platforms nu permite accesul copiilor sub 13 ani pe Facebook și Instagram. Avocatul reclamantei, Mark Lanier, a contestat această afirmație, prezentând documente interne ale companiei.

Într-o prezentare internă Instagram din 2018 apărea formularea: „Dacă vrem să câștigăm puternic cu adolescenții, trebuie să-i atragem de la vârste preadolescente.”

Lanier a susținut în instanță: „Și totuși spuneți că noi nu am face niciodată asta. Zuckerberg a răspuns că avocatul „interpretează greșit” declarațiile sale, explicând că Meta a purtat „discuții diferite de-a lungul timpului pentru a încerca să construiască versiuni ale serviciilor pe care copiii să le poată folosi în siguranță.”

El a menționat că ideea unei versiuni de Instagram pentru copiii sub 13 ani a fost analizată, dar „în cele din urmă nu a fost implementată.”

Procesul vizează o femeie care a început să utilizeze Instagram și YouTube în copilărie. Aceasta susține că platformele ar fi contribuit la depresie și la apariția unor gânduri suicidare. Reclamanta solicită tragerea la răspundere a Meta Platforms și Google.

Ambele companii au negat acuzațiile și au indicat măsurile adoptate pentru siguranța utilizatorilor.

Meta Platforms se confruntă cu posibile despăgubiri stabilite de juriu. Procesul face parte dintr-un val mai larg de litigii din Statele Unite împotriva companiilor de social media, pe fondul preocupărilor privind efectele asupra tinerilor utilizatori. Rivalii Meta, Snap și TikTok, au ajuns la înțelegeri cu reclamanta înainte de începerea procesului.

În instanță a fost prezentat un e-mail trimis de Nick Clegg, fost vicepreședinte pentru afaceri globale la Meta, în care acesta nota:

„Avem limite de vârstă care nu sunt aplicate (sau nu pot fi aplicate?)”.

Zuckerberg a declarat că verificarea vârstei utilizatorilor este dificilă pentru dezvoltatorii de aplicații și că responsabilitatea ar trebui să revină producătorilor de dispozitive mobile.

El a mai precizat că adolescenții de pe Instagram ar reprezenta „mai puțin de 1% din venituri.”

Zuckerberg a fost întrebat și despre o declarație anterioară în Congres, potrivit căreia nu ar fi stabilit ca obiectiv creșterea timpului petrecut pe Instagram.

Avocatul reclamantei a prezentat e-mailuri din 2014 și 2015 în care erau menționate ținte de creștere a timpului de utilizare.

Zuckerberg a afirmat: „Dacă încercați să spuneți că mărturia mea nu a fost exactă, dezacordul meu este ferm.”

El a adăugat că abordarea Meta s-a schimbat între timp.

Jurații au analizat și un document din 2022 care enumera „repere” pentru Instagram, inclusiv creșterea incrementală a timpului zilnic de utilizare.

Zuckerberg a susținut că aceste repere nu reprezintă „obiective”, ci „un indicator general pentru management.”

Litigiile din SUA se desfășoară într-un context mai amplu de dezbatere globală. Australia a interzis accesul la rețelele sociale pentru utilizatorii sub 16 ani, iar statul Florida a adoptat restricții pentru utilizatorii sub 14 ani. Organizații ale industriei contestă aceste reglementări în instanță.

Mărturia lui Zuckerberg reprezintă prima sa apariție ca martor într-un proces axat pe impactul Instagram asupra sănătății mintale a tinerilor. Verdictul juriului este așteptat în perioada următoare.