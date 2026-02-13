Cei mai bogați 10 oameni ai lumii în 2025. Au tras lozul câștigător cu inteligența artificială

Anul 2025 a fost unul excepțional pentru miliardarii din tehnologie, care și-au majorat averile cu zeci și chiar sute de miliarde de dolari, pe fondul exploziei inteligenței artificiale. Dacă în plan politic Donald Trump a atras atenția prin revenirea la Casa Albă, în economie adevăratul motor al anului a fost „boom-ul” IA, care a propulsat piețele financiare și a umflat considerabil averile celor mai bogați oameni din lume, potrivit Business Insider.

Grație avansului tehnologic, companii precum Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta Platforms și Tesla au depășit împreună pragul de 20.000 de miliarde de dolari capitalizare bursieră, impact care s-a reflectat direct în Indicele Miliardarilor Bloomberg.

Conform Bloomberg, topul celor mai bogați 10 bărbați din lume nu a suferit modificări majore față de finalul anului precedent, cu o singură excepție notabilă: revenirea lui Sergey Brin în clasament, pe locul al patrulea, în timp ce Bill Gates a ieșit din top 10.

Pe primul loc se află Elon Musk, CEO Tesla, SpaceX, X și xAI, cu o avere netă de 627.000 milioane de dolari la 30 decembrie 2025. Doar în acest an, Musk a adăugat 194.000 milioane de dolari, distanțându-se la peste 350.000 milioane de dolari de următorul clasat.

Locul al doilea este ocupat de Larry Page, cu 270.000 milioane de dolari, urmat de Jeff Bezos, cu 255.000 milioane. În top 10 mai figurează Sergey Brin (251.000 milioane), Larry Ellison (248.000 milioane), Mark Zuckerberg (233.000 milioane), Bernard Arnault (205.000 milioane), Steve Ballmer (170.000 milioane), Jensen Huang (156.000 milioane) și Warren Buffett (151.000 milioane).

Cumulat, cei 10 au adăugat în 2025 nu mai puțin de 586.810 milioane de dolari, o sumă care nici măcar nu egalează averea actuală a lui Elon Musk. Cei mai mari câștigători după Musk sunt Larry Page (101.000 milioane), Sergey Brin (92.300 milioane), Larry Ellison (56.200 milioane) și Jensen Huang (41.500 milioane).

Clasamentul este dominat de antreprenori americani din tehnologie, singurul european din top fiind Bernard Arnault. În afara sectorului tech, doar Arnault și Warren Buffett nu și-au construit averea direct din acest domeniu.

În contrast cu ascensiunea generală, Bill Gates este considerat marele perdant al anului 2025, după ce a pierdut 40.800 milioane de dolari. Cu toate acestea, el rămâne pe locul 16, cu o avere netă de 118.000 milioane de dolari.

Indicele Miliardarilor Bloomberg include cele mai bogate 500 de persoane din lume, datele fiind actualizate zilnic la închiderea bursei din New York, analiza de față având la bază ședința din 30 decembrie 2025.