Oraș din Japonia, sufocat de turiști după viralizarea unei imagini cu Muntele Fuji și florile de cireș

Orașul Fujiyoshida, din Japonia, se confruntă cu supra-turism după viralizarea unei fotografii cu Muntele Fuji și florile de cireș, relatează Associated Press.

Un oraș aflat la poalele Muntelui Fuji a devenit, în doar câteva luni, unul dintre cele mai aglomerate puncte turistice din Japonia. Totul a pornit de la o imagine distribuită pe scară largă pe rețelele sociale, care surprindea Muntele Fuji, o pagodă roșie și florile de cireș aflate în plină înflorire.

Zona liniștită de la baza muntelui a fost rapid luată cu asalt de vizitatori care au dorit să reproducă fotografia devenită virală. În scurt timp au apărut și efectele negative: ambuteiaje constante, acumulări de deșeuri și comportamente considerate inadecvate în spațiul rezidențial.

Autoritățile locale au anunțat în luna februarie anularea festivalului anual al florilor de cireș, eveniment creat inițial pentru promovarea turismului în urmă cu aproximativ un deceniu.

Decizia de anulare a festivalului a fost justificată prin impactul direct asupra vieții cotidiene a locuitorilor. Oficialii din Fujiyoshida au evidențiat dificultatea de a menține echilibrul între promovarea turismului și siguranța comunității locale.

„Această zonă este în principal un cartier rezidențial obișnuit, unde echilibrarea (turismului) cu siguranța mediului de viață al oamenilor a devenit dificilă”, a declarat Masatoshi Hada, manager în cadrul Departamentului de Economie și Mediu din Fujiyoshida. El a mai spus: „Am decis să nu promovăm un festival care ar atrage și mai mulți vizitatori.”

Chiar și fără desfășurarea festivalului, zona a continuat să atragă fluxuri masive de turiști, mai ales în perioada de vârf a înfloririi cireșilor.

Autoritățile locale au transmis că numărul turiștilor a depășit în mod constant pragul de 10.000 pe zi. Acest nivel de trafic a fost descris ca un factor care „amenință viața de zi cu zi a locuitorilor”, potrivit unei declarații oficiale din februarie.

Străzile înguste care duc spre parcul Arakurayama Sengen au devenit puncte de blocaj, iar accesul în anumite zone a fost restricționat. Vizitatorii sunt obligați în unele cazuri să continue pe jos, din cauza limitărilor impuse pentru vehicule și autocare turistice.

Creșterea bruscă a numărului de vizitatori a fost resimțită direct de comunitate și de angajații locali care gestionează fluxul turistic. Un agent de securitate din zonă, Hiroaki Nagayama, a vorbit despre dificultățile întâmpinate în gestionarea mulțimilor. „Mă descurc cu greu. Nu pot comunica cu ei în japoneză. Unii oameni cumpără mâncare de la tarabe și lasă gunoi în urmă. Cred că ceea ce se întâmplă aici este un exemplu tipic de supraturism”, a spus el.

În același timp, unii locuitori în vârstă resimt schimbarea în viața de zi cu zi. Hitoshi Mori, 93 de ani, a descris situația „bună, dar enervantă”.

„Este prea aglomerat afară, așa că pot să merg la cumpărături doar o dată pe săptămână și să îmi fac provizii”, a spus el.

Chiar dacă zona este extrem de aglomerată, turiștii continuă să viziteze locația pentru peisajele spectaculoase și atmosfera considerată organizată, în ciuda limitărilor de timp.

„Este destul de bine organizat. Când te lasă să intri, ai cam cinci minute să faci cât mai multe fotografii, și a fost minunat”, a declarat Lisa Goerdert, turistă din Paris.

O altă vizitatoare, Vicky Tran din Melbourne, a explicat că nu a putut ajunge în toate punctele de observație din cauza aglomerației, însă a apreciat experiența generală și zona vizitată.