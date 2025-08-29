Social Tichetele sociale pentru elevi, valabile și după începerea școlii. Ce trebuie să știe părinții







Guvernul a decis să prelungească perioada de valabilitate a tichetelor educaționale în valoare de 500 de lei, destinate elevilor și preșcolarilor din medii defavorizate. Prin Ordonanța de Urgență adoptată joi, Executivul a stabilit ca aceste tichete, care pot fi folosite pentru achiziționarea de rechizite și alte materiale necesare pentru anul școlar, să fie utilizate până la 31 octombrie 2025.

Conform planului anunțat inițial, termenul-limită pentru folosirea tichetelor sociale era 31 august. Măsura are rolul de a le oferi părinților și copiilor mai mult timp pentru a beneficia de sprijinul financiar acordat de stat.

În aceeași ședință, Guvernul a modificat OUG nr. 87/2020 și OUG nr. 83/2023, pentru a lămuri care sunt atribuțiile Corpului de control al prim-ministrului.

„O altă modificare adusă Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2023 prevede, prin excepție, că tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional destinat preșcolarilor și elevilor dezavantajați, în vederea achiziționării de materiale școlare pentru anul școlar 2024-2025, în valoare de 500 de lei într-o tranșă unică, va putea fi folosit până la data de 31 octombrie 2025, și nu până la 31 august 2025”, conform ordonanței.

Potrivit Ministerului Educației, în anul școlar 2024-2025, peste 670.000 de preșcolari și elevi au beneficiat de sprijinul financiar destinat achiziționării de rechizite și materiale necesare frecventării școlii și grădiniței. Măsura urmărește susținerea copiilor din medii vulnerabile, reducerea abandonului școlar și creșterea gradului de incluziune.

În ultimele zile, profesorii din România și-au strigat nemulțumirile în stradă și au anunțat că nu vor renunța la proteste. Mai mult, cadrele didactice au anunțat că vor protesta și pe 8 septembrie. Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a avertizat că anul școlar 2025-2026 ar putea debuta cu un boicot, dacă revendicările profesorilor nu vor fi soluționate.

După reorganizarea celor 507 unități de învățământ și majorarea normei didactice săptămânale cu două ore, Legea fiscal-bugetară nr. 141/2025 a prevăzut și ajustarea limitelor minime și maxime pentru numărul de elevi la clasă. Ministerul a subliniat că majoritatea claselor vor rămâne în intervalele stabilite, chiar și după noile modificări.

„Într-adevăr, acest demers de modificare a limitelor minime şi maxime pentru numărul de copii în clasă a afectat mai ales clasele cu 8 sau 9 copii (adică aproximativ 0,5% din totalul claselor de învăţământ primar şi gimnazial din anul şcolar 2024 - 2025) şi, în mai mică măsură, unele clase la nivel de liceu”, a explicat el.

Potrivit oficialului Ministerului Educației, în anul școlar 2024-2025, la nivel național, în clasa a VIII-a au funcționat 12 clase cu un singur elev, 26 de clase cu doi elevi, 52 de clase cu trei elevi, 64 de clase cu patru elevi, 84 de clase cu cinci elevi, 92 de clase cu șase elevi și 107 clase cu șapte elevi, structuri care urmează să fie reorganizate.

Daniel David a menționat că noile măsuri fiscal-bugetare ar putea crește ușor ponderea învățământului simultan, de la 6% în prezent la aproximativ 7,5%, procent care se încadrează în standardele europene.

El a mai spus că Ministerul își propune să reducă învățământul simultan prin mutarea elevilor în școli care oferă un proces educațional standard, așa cum se practică în Finlanda. Totodată, învățământul simultan va fi păstrat acolo unde este necesar, folosind metode adaptate, iar deciziile vor fi luate în funcție de nevoile comunității și de evaluările inspectoratelor școlare, după modelul Franței și al Irlandei.