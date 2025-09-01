International

Acordul UE-SUA, implicații neașteptate pentru șoferi

Acordul UE-SUA, implicații neașteptate pentru șoferimonster trucks / sursa foto: dreamstime.com
Recunoașterea standardelor auto americane de către Comisia Europeană, inclusă discret în acordul comercial recent dintre UE și SUA, a stârnit reacții intense în rândul industriei auto europene, potrivit Politico.

Această mișcare ar putea permite ca vehicule fabricate conform normelor americane, mai puțin stricte în privința siguranței și emisiilor, să fie comercializate pe piața europeană, deși schimbări radicale sunt considerate improbabile din cauza contextului politic intern al blocului comunitar.

Standarde auto și implicațiile lor

Decizia privind standardele auto a fost menționată în comunicatul comun UE-SUA, care include doar 11 cuvinte referitoare la vehicule: „SUA și UE intenționează să accepte și să recunoască reciproc standardele.”

Pentru Bruxelles, această abordare reprezintă o schimbare majoră, având în vedere că în mai Comisia a respins orice astfel de inițiativă, subliniind că drepturile cetățenilor și normele de siguranță nu sunt negociabile.

Criticii avertizează însă că uniformizarea normelor ar putea pune în pericol standardele de emisii și siguranță ale UE și ar crește riscul de accidente, având în vedere dimensiunile mai mari și greutatea vehiculelor americane comparativ cu cele europene.

Detalii concrete și reacții oficiale

În prezent, procesul de aprobare al vehiculelor în UE este complex: fiecare model trebuie evaluat de un organism național, care notifică și alte state membre în caz de rechemare.

În SUA, producătorul declară pur și simplu conformitatea cu standardele locale și poate introduce vehiculul pe piață. Potențialul acord UE-SUA ar permite importuri mai rapide și mai numeroase de autovehicule americane, inclusiv pickup-uri, pe piața europeană.

SUV Ford american

SUV Ford american / sursa foto: dreamstime.com

Totuși, producătorii americani, cum ar fi Ford, preferă să comercializeze SUV-uri și hatchback-uri adaptate pentru Europa, mai degrabă decât modelele mari populare în SUA.

În plus, Comisia Europeană nu a oferit încă detalii despre care standarde americane ar urma să fie recunoscute sau calendarul implementării acestora.

Standarde auto și perspectivele viitoare

Dincolo de aspectele tehnice, recunoașterea standardelor auto americane ridică probleme privind autonomia UE și protecția consumatorilor.

Orice modificare legislativă majoră necesită aprobarea Parlamentului European și a statelor membre, un proces politic dificil. De asemenea, diferențele dintre reglementările ONU, respectate de UE, și standardele SUA complică armonizarea.

În plus, recentul acord comercial prevede reducerea tarifelor, dar succesul acestui demers depinde de respectarea reciprocă a măsurilor industriale și tarifare, precum și de eventualele noi acțiuni tarifare ale administrației americane.

