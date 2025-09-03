International Tragedie la Lisabona. Celebrul funicular „Gloria” a deraiat: cel puțin 20 de victime, trei morți







Celebrul funicular portughez „Gloria”, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Lisabona, a deraiat miercuri, provocând un accident cu urmări dramatice. Potrivit bilanțului anunțat de echipele de salvare și transmis de Reuters, există cel puțin 20 de victime, dintre care trei persoane și-au pierdut viața, potrivit Reuters.

Filmările surprinse după accident arată funicularul complet distrus, după ce s-a prăbușit în timpul cursei care urca spre Bairro Alto. Martorii spun că în momentul deraierii mulți pasageri au încercat să sară pe geamuri pentru a-și salva viața. CNN Portugal a relatat că echipele de intervenție au fost chemate de urgență și că operațiunile de descarcerare au durat mai multe ore.

„Ceea ce putem spune în acest moment este că există mai multe victime”, a declarat Paulo Sousa, șeful echipei de pompieri din Lisabona.

Președintele Marcelo Rebelo de Sousa a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor și a cerut o anchetă rapidă pentru a stabili cauzele deraierii. „Este o zi de doliu pentru Lisabona și pentru Portugalia. Sperăm ca autoritățile să stabilească în cel mai scurt timp ce a dus la această tragedie”, a precizat șeful statului.

Ministerul Infrastructurii și Transporturilor a anunțat că o comisie specială de anchetă va analiza starea tehnică a instalației și posibilele erori de exploatare.

Linia „Gloria”, inaugurată în 1885, face parte din patrimoniul istoric al transportului public din Lisabona. Leagă Piața Restauradores de Bairro Alto și este considerată una dintre principalele atracții turistice ale orașului. În fiecare an, sute de mii de vizitatori folosesc funicularul pentru a urca dealul, care oferă o priveliște panoramică asupra capitalei portugheze.

Inițial, tracțiunea era realizată printr-un sistem bazat pe contragreutăți și cabluri, însă, în timp, instalația a fost modernizată, astăzi fiind pusă în mișcare de motoare electrice. Cele două vagoane sunt atașate la capetele opuse ale aceluiași cablu, unul urcând, celălalt coborând.

Funicularul este operat de compania municipală de transport Carris, care administrează întreaga rețea de tramvaie, autobuze și ascensoare din Lisabona. După accident, Carris a anunțat suspendarea imediată a serviciului și a precizat că va coopera pe deplin cu anchetatorii.

În ultimii ani, funicularul „Gloria” a trecut prin mai multe lucrări de reabilitare și inspecții tehnice. Totuși, acesta este primul accident major din istoria modernă a liniei, fapt ce ridică semne de întrebare privind siguranța instalațiilor de transport pe cablu din capitala portugheză.