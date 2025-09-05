Sport Preliminarii CM. Germania, eșec neașteptat în Slovacia. Spania s-a distrat în Bulgaria







Germania a pierdut neașteptat, joi seară, în Slovacia, scor 0-2, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026, confruntarea contând pentru Grupa A, conform Agerpres. Gazdele au deschis scorul prin David Hancko în minutul 43 și și-au dublat avantajul în partea secundă, după reușita lui David Strelec (55).

Spania, campioana europeană, a câştigat cu 3-0 în Bulgaria, prin golurile marcate în prima repriză de Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella şi Mikel Merino.

Belgia a bifat scorul zilei, 6-0 în deplasare cu Liechtenstein, prin golurile marcate de Maxime De Cuyper, Youri Tielemans (dublă), Arthur Theate, Kevin De Bruyne şi Malick Fofana.

Turcia a învins Georgia în deplasare cu 3-2, toate golurile învingătorilor fiind reuşite de jucători de la Fenerbahce, viitoarea adversară a echipei FCSB în Europa League (dublă Kerem Akturkoglu şi Mert Muldur). Gazdele au marcat primul gol prin Zuriko Davitaşvili (63), după ce Anzor Mekvabişvili (Universitatea Craiova) şutase în bară. Mijlocaşul echipei din Bănie a jucat 81 de minute la gazde. Al doilea gol al georgienilor a fost semnat de starul Hvicea Kvaraţhelia (90+8).

Fundaşul Vahid Selimovic (FC Hermannstadt) a fost rezervă în echipa Luxemburgului, care a pierdut acasă cu Irlanda de Nord, 1-3.

Olanda a fost ţinută în şah de Polonia, scor 1-1. Oranje a marcat prin Denzel Dumfries (28), jucătorul echipei Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu. Polonia a egalat prin Matty Cash (80), fundaşul echipei Aston Villa.

Grupa A Luxemburg - Irlanda de Nord 1-3 Au marcat: Aiman Dardari 30, respectiv Jamie Reid 8, Shea Charles 46, Justin Devenny 70. Ian Price (Irlanda de Nord) a ratat un penalty în min. 8. Cartonaş roşu: Seid Korac (Luxemburg) 66.

Slovacia - Germania 2-0 Au marcat: David Hancko 43, David Strelec 55.

Clasament loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Irlanda de Nord 1 1 0 0 3-1 3 2 Slovacia 1 1 0 0 2-0 3 3 Luxemburg 1 0 0 1 1-3 0 4 Germania 1 0 0 1 0-2 0

Grupa E Georgia - Turcia 2-3 Au marcat: Zuriko Davitaşvili 63, Hvicea Kvaraţhelia 90+8, respectiv Mert Muldur 3, Kerem Akturkoglu 41, 52. Cartonaş roşu: Barîş Alper Yilmaz (Turcia) 71.

Bulgaria - Spania 0-3 Au marcat: Mikel Oyarzabal 5, Marc Cucurella 30, Mikel Merino 38.

loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Spania 1 1 0 0 3-0 3 2 Turcia 1 1 0 0 3-2 3 3 Georgia 1 0 0 1 2-3 0 4 Bulgaria 1 0 0 1 0-3 0

Grupa G Lituania - Malta 1-1 Au marcat: Gvidas Gineitis 90+7 - penalty, respectiv Alexander Satariano 83. Cartonaş roşu: Edgaras Utkus (Lituania) 90+10, Jake Azzopardi (Malta) 90+1.

Olanda - Polonia 1-1 Au marcat: Denzel Dumfries 28, respectiv Matty Cash 80.

Clasament loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Polonia 3 2 1 0 4-1 7 2 Finlanda 3 1 1 1 3-4 4 3 Olanda 2 1 1 0 3-1 4 4 Lituania 4 0 3 1 3-4 3 5 Malta 4 0 2 2 1-4 2

Grupa J Kazahstan - Ţara Galilor 0-1 A marcat: Kieffer Moore 25.

Liechtenstein - Belgia 0-6 Au marcat: Maxime De Cuyper 29, Youri Tielemans 46, 70 - penalty, Arthur Theate 60, Kevin De Bruyne 62, Malick Fofana 90+1.

Clasament loc echipa M V E Î GM-GP P 1 Ţara Galilor 5 3 1 1 11-6 10 2 Macedonia de Nord 4 2 2 0 6-2 8 3 Belgia 3 2 1 0 11-4 7 4 Kazahstan 4 1 0 3 3-5 3 5 Liechtenstein 4 0 0 4 0-14 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

Câştigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formaţii clasate pe locul secund în grupe şi cele mai bine clasate câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor, ediţia 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.