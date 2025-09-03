Sport Vlad Chiricheș, final lamentabil de carieră. Eșec după eșc pentru o mare speranță a fotbalului românesc







Vlad Chiricheș (35 de ani) a trăit un episod umilitor, dar normal la FCSB, acolo unde finanțatorul Gigi Becali taie și spânzură tehnic și tactic. La meciul pe care „roș-albaștrii” l-au încheiat la egalitate, cu CFR Cluj (scor 2-2), fundașul a fost schimbat în prima repriză, la ordinul patronului. După ce greșise la golul prin care gazdele au deschis scorul.

La final, Becali a anunțat că nu mai are nevoie de fotbalistul său, care va rămâne în cadrul clubului. Este o trecere forțată în rezervă a unuia dintre jucătorii de la care au existat mari așteptări. Dar, care a dezamăgit întreaga carieră. În 2011, la meciul dintre România și Franța (scor 0-0), din preliminariile pentru Euro 2012, Chiricheș a avut o evoluție remarcabilă. În acea perioadă a început să fie comparat cu Gică Popescu. Vorbe mari, care nu au avut acoperire.

Gigi Becali l-a cumpărat în 2012 de la Pandurii Târgu Jiu și l-a vândut un an mai târziu la Tottenham. Un transfer remarcabil, pentru 9,5 milioane de euro. În condițiile în care foarte rar o echipă din Premier League cumpără fotbaliști din Liga I. La formația londoneză, Chiricheș a dezamăgit, a fost un punct sensibil în defensivă și a evoluat în doar 27 de meciuri în campionat, în doi ani.

A fost vândut la Napoli, nume important din Serie A, în 2015. Cota sa scăzuse vetiginos, italienii plâtindu-le celor de la Tottenham doar 4,5 milioane de euro. Nu s-a impus nici pe San Paolo, iar în sezonul 2019 - 2020 a ajuns sub formă de împrumut la Sassuolo. A fost cumpărat de această formație în 2020, pentru 11 milioane de euro și a jucat timp de două sezoane.

În ediția 2022 - 2023 a ajuns la Cremonese, apoi a revenit la FCSB. În toți acești ani, Chiricheș a fost om de bază în defensiva naționalei României și a ajuns și căpitan. Evoluții palide, nesigure, fără sclipiri, l-au transformat într-unul dintre cei mai antipatizați fotbaliști „tricolori”. Un mare punct sensibil al jucătorului a fost legat de partea fizică.

Desele accidentări l-au ținut foarte mult timp departe de teren și l-au împiedicat să se dezvolte pe măsura așteptărilor pe care le crease la începutul carierei.