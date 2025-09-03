Sport

Vlad Chiricheș, final lamentabil de carieră. Eșec după eșc pentru o mare speranță a fotbalului românesc

Vlad Chiricheș, final lamentabil de carieră. Eșec după eșc pentru o mare speranță a fotbalului românesc
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Vlad Chiricheș (35 de ani) a trăit un episod umilitor, dar normal la FCSB, acolo unde finanțatorul Gigi Becali taie și spânzură tehnic și tactic. La meciul pe care „roș-albaștrii” l-au încheiat la egalitate, cu CFR Cluj (scor 2-2), fundașul a fost schimbat în prima repriză, la ordinul patronului. După ce greșise la golul prin care gazdele au deschis scorul.

Vlad Chiricheș nu a confirmat niciodată pe măsura așteptărilor

La final, Becali a anunțat că nu mai are nevoie de fotbalistul său, care va rămâne în cadrul clubului. Este o trecere forțată în rezervă a unuia dintre jucătorii de la care au existat mari așteptări. Dar, care a dezamăgit întreaga carieră. În 2011, la meciul dintre România și Franța (scor 0-0), din preliminariile pentru Euro 2012, Chiricheș a avut o evoluție remarcabilă. În acea perioadă a început să fie comparat cu Gică Popescu. Vorbe mari, care nu au avut acoperire.

Gigi Becali l-a cumpărat în 2012 de la Pandurii Târgu Jiu și l-a vândut un an mai târziu la Tottenham. Un transfer remarcabil, pentru 9,5 milioane de euro. În condițiile în care foarte rar o echipă din Premier League cumpără fotbaliști din Liga I. La formația londoneză, Chiricheș a dezamăgit, a fost un punct sensibil în defensivă și a evoluat în doar 27 de meciuri în campionat, în doi ani.

Se naște „dinastia Trump”? Fiul președintelui SUA vorbește deschis despre candidatură
Se naște „dinastia Trump”? Fiul președintelui SUA vorbește deschis despre candidatură
Falimentul companiilor de stat: CFR Călători „nu mai garantează securitatea pasagerilor”
Falimentul companiilor de stat: CFR Călători „nu mai garantează securitatea pasagerilor”

Vândut de la Tottenham la Napoli

A fost vândut la Napoli, nume important din Serie A, în 2015. Cota sa scăzuse vetiginos, italienii plâtindu-le celor de la Tottenham doar 4,5 milioane de euro. Nu s-a impus nici pe San Paolo, iar în sezonul 2019 - 2020 a ajuns sub formă de împrumut la Sassuolo. A fost cumpărat de această formație în 2020, pentru 11 milioane de euro și a jucat timp de două sezoane.

A revenit la FCSB în 2023

În ediția 2022 - 2023 a ajuns la Cremonese, apoi a revenit la FCSB. În toți acești ani, Chiricheș a fost om de bază în defensiva naționalei României și a ajuns și căpitan. Evoluții palide, nesigure, fără sclipiri, l-au transformat într-unul dintre cei mai antipatizați fotbaliști „tricolori”. Un mare punct sensibil al jucătorului a fost legat de partea fizică.

Desele accidentări l-au ținut foarte mult timp departe de teren și l-au împiedicat să se dezvolte pe măsura așteptărilor pe care le crease la începutul carierei.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:24 - Trei moldoveni și-au pierdut viața într-un grav accident rutier în România. Alte 16 persoane au fost rănite
12:17 - Femeie de 67 de ani, cercetată pentru omor după ce și-a înjunghiat concubinul
12:07 - Se naște „dinastia Trump”? Fiul președintelui SUA vorbește deschis despre candidatură
12:00 - Dan vs. Bolojan. Hai live cu Turcescu la 12:00
11:54 - Universitățile din Republica Moldova deschid turul trei al admiterii. Sute de locuri vacante la licență și master
11:43 - Falimentul companiilor de stat: CFR Călători „nu mai garantează securitatea pasagerilor”

Proiecte speciale