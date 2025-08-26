Sport Dan Șucu are la dispoziție cinci zile ca să evite un cutremur de proporții







Rapid se confruntă cu un litigiu financiar vechi de peste un deceniu, care ar putea duce la depunctare și la blocarea transferurilor.

Cazul privește datoriile clubului către fostul jucător Ionuț Stancu, iar situația va fi discutată miercuri, 27 august 2025, în cadrul Comisiei de Disciplină a FRF.

Problema își are originea în perioada în care Ionuț Stancu a evoluat pentru Rapid, între 2004 și 2011. Fostul jucător, în prezent secund la Universitatea Craiova, susține că echipa giuleșteană îi datorează aproximativ 110.000 de euro, sumă ce include restanțe salariale și dobânzi.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a analizat cazul și, la 12 mai 2025, a decis definitiv că Rapid trebuie să plătească suma integrală. Conform verdictului, datoria provine din restanțele de 65.079 de euro din 2012, imediat după declararea falimentului, la care s-au adăugat dobânzi semnificative.

Federația Română de Fotbal nu poate modifica verdictul TAS și are obligația să implementeze decizia. Dacă Rapid nu achită suma, clubul riscă sancțiuni dure:

Depunctarea în clasament

Blocarea transferurilor

În urmă cu trei luni, imediat după verdictul TAS, Ionuț Stancu și avocatul său, Cosmin Pană, au solicitat Comisiei de Disciplină aplicarea sancțiunilor prevăzute la articolul 85 din Codul Disciplinar FRF.

Pe 18 iunie, solicitarea a fost respinsă pe motiv că era prematură. Comisia a explicat că instanța supremă internă, Comisia de Recurs a FRF, trebuie să valideze mai întâi decizia TAS înainte de executarea efectivă.

După analizarea dosarului, Comisia de Recurs a FRF a decis, la 7 august 2025, că Rapid are termen cinci zile pentru a achita integral suma către Ionuț Stancu. În caz contrar, clubul riscă sancțiuni progresive.

„Obligă FC Rapid 1923 SA la plata unei penalități și acordă un termen de grație de 5 zile pentru executarea integrală a obligației de plată către Stancu Ionuț, stabilită prin Decizia TAS din 30.09.2012, în calitate de continuator sportiv al SC FC Rapid București SA, așa cum s-a stabilit prin Decizia TAS din 12.05.2025. Definitivă și executorie pe plan intern. Hotărârea poate fi atacată la TAS în termen de 21 de zile de la comunicare”, se arată în decizia Comisiei de Recurs.

Această hotărâre deschide calea pentru posibile sancțiuni dacă Rapid nu își respectă obligațiile financiare.

Cosmin Pană, avocatul fostului jucător, consideră că situația putea fi evitată dacă Rapid ar fi achitat sumele stabilite anterior de TAS. Cu toate acestea, el spune că are încredere că Dan Șucu, acționarul majoritar al clubului, va respecta hotărârea FRF.

„Această sancțiune putea fi evitată prin executarea benevolă de către Rapid a obligațiilor stabilite în Decizia TAS din 12 mai 2025. Cu toate acestea, am încredere că Rapidul va respecta integral Decizia Comisiei de Recurs din 7 august 2025 și, implicit, Decizia TAS din 12 mai 2025, așa cum a procedat și în alte spețe similare, evitând astfel aplicarea progresivă a celorlalte sancțiuni prevăzute la art. 85 din Regulamentul Disciplinar FRF”, a declarat Cosmin Pană pentru GSP.

Pentru a evita depunctarea și blocarea transferurilor, Rapid și Dan Șucu trebuie să achite întreaga sumă în termenul stabilit de FRF. În caz contrar, Comisia de Disciplină poate aplica sancțiuni progresive, conform regulamentului.

Articolul 85 din Codul Disciplinar FRF prevede următoarele etape: