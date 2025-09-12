Marco Rubio, avertisment pentru extrema stângă din Europa: Nicio viză pentru susținătorii violenței

Departamentul de Stat al SUA, condus de secretarul Marco Rubio, a transmis un mesaj ferm la doar o zi după atacul din Utah, în care activistul conservator și fondator al organizației Turning Point USA, Charlie Kirk a fost împușcat în gât.

Autoritățile avertizează că orice persoană care justifică, trivializează sau celebrează crima va putea fi vizată de sancțiuni, inclusiv prin interdicția de a intra pe teritoriul american.

Declarația oficială a venit din partea lui Chris Landau, adjunct al șefului diplomației americane, care a precizat că personalul consular a primit instrucțiuni clare.

Măsura vizează direct solicitanții de viză și cetățenii străini suspectați că promovează mesaje de ură sau violență după asasinarea lui Kirk.

Contextul este unul tensionat: incidentul s-a produs într-un campus universitar din Utah, iar moartea lui Kirk a declanșat dezbateri aprinse privind limitele libertății de exprimare în raport cu apologia violenței.

Deși mulți oficiali au condamnat atacul, pe rețelele sociale au apărut și comentarii ironice sau chiar celebrări ale tragediei, ceea ce a amplificat presiunea publică asupra administrației Rubio.

Deocamdată, nu există un document oficial care să prevadă interdicții automate. Totuși, legislația americană permite deja refuzul vizelor în cazul persoanelor considerate amenințări la adresa securității naționale.

În practică, instrucțiunile transmise consulilor vor fi aplicate punctual, dar tonul folosit de Landau sugerează că administrația nu va tolera nicio abatere.

„Nu vom primi în Statele Unite persoane care promovează ura și violența. O astfel de retorică este incompatibilă cu valorile noastre și cu siguranța națională”, a subliniat oficialul, chemând cetățenii să raporteze mesajele care glorifică asasinatul.

In light of yesterday’s horrific assassination of a leading political figure, I want to underscore that foreigners who glorify violence and hatred are not welcome visitors to our country. I have been disgusted to see some on social media praising, rationalizing, or making light… — Christopher Landau (@DeputySecState) September 11, 2025

Până în prezent nu au fost anunțate cazuri concrete de interdicții, dar experții avertizează că politica ar putea fi aplicată foarte rapid și pe scară largă.

Specialiștii în relații internaționale atrag atenția că această orientare a Departamentului de Stat poate crea noi tensiuni diplomatice.

Statele ai căror cetățeni ar fi vizați de interdicții ar putea reacționa negativ, acuzând Washingtonul de restrângerea arbitrară a libertății de exprimare.

În același timp, politica este văzută ca un test al capacității administrației Rubio de a răspunde rapid la crize interne cu reverberații globale.

Din perspectivă internă, anunțul reflectă presiunea enormă resimțită de guvern după valul de reacții online. „Se deschide o discuție delicată: unde se trage linia între libertatea de exprimare și apologia violenței?

În cazul străinilor, State Department pare să aleagă soluția radicală – excluderea”, a explicat un analist politic citat de presa americană.

În plan social, asasinarea lui Kirk și reacția autorităților ar putea accentua polarizarea din SUA.

Pentru conservatori, el rămâne un simbol și un martir al mișcării, iar pentru criticii săi, cazul devine un nou teren de dezbatere privind discursul urii și securitatea campusurilor universitare.